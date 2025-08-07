Publicidad

CDMX

Franeleros, vehículos eléctricos y Presupuesto Participativo se votarán en CDMX

El Congreso CDMX tendrá un periodo extraordinario en donde será prioridad votar tres iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Te explicamos en qué consisten.
jue 07 agosto 2025 08:00 PM
franeleros vehiculos electricos presupuesto participativo cdmx.jpg
Las iniciativas sobre sanciones contra franeleros, regulación de vehículos eléctricos y el Presupuesto Participativo 2025 serán algunos de los principales temas a trabajar en el periodo extraordinario que realizará el Congreso de la CDMX.

El Congreso de la Ciudad de México tendrá un periodo extraordinario en el cual tres cambios a las leyes surgidos a partir de iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, serán prioridad para los legisladores.

Las iniciativas que se prevén votar el próximo viernes 15 y lunes 18 de agosto van sobre las sanciones en contra de ‘franeleros’, la regulación de vehículos eléctricos como bicicletas y patines, así como los tiempos para la realización de proyectos del Presupuesto Participativo 2025.

"Nuestras prioridades son efectivamente las iniciativas que envió la jefa de Gobierno, sobre todo la iniciativa en materia de micromovilidad y también la reforma en materia de franeleros", señala a Expansión el diputado Paulo García, vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

Sanciones contra franeleros

Una de las principales reformas a discutir será los cambios a la Ley de Cultura Cívica local, que endurece las sanciones en contra de las personas que trabajan como ‘franeleros’ en la Ciudad de México.

Se elimina la posibilidad de pagar una multa o realizar trabajo comunitario, por lo cual la única opción será pasar de 24 a 36 horas en arresto para las personas que sean detenidas por ocupación indebida de la vía pública mediante el apartado de espacios para estacionar.

El dictamen aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como de Justicia Cívica y Defensoría Pública, detalla las conductas que serán sancionadas:

  • Apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento en la vía pública o espacios públicos.
  • Exigir un pago a una persona por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.
  • Sacar provecho de forma indebida de la vía pública o de espacios públicos para obtener un beneficio.

Pese a que el arresto será inconmutable, el Gobierno capitalino también ofrecerá a las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos a través de las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico.

“Este fenómeno muchas veces deriva en prácticamente una extorsión en el espacio público, es un tipo de oficio que se ha ido normalizando en la ciudad pero que no podemos convalidar que haya un abuso, una extorsión, en el espacio público a la gente", señala el vocero de las y los diputados de Morena.

Regulación de bicis y patines eléctricos

Una de las reformas prioritarias es la de micromovilidad, que busca regular el uso de vehículos eléctricos en la Ciudad de México.

La reforma a la Ley de Movilidad capitalina propuesta por la jefa de Gobierno establece que todos los vehículos que impulsados por un motor eléctrico, de combustión interna o de cualquier otra tecnología que alcancen una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora serán considerados como vehículos motorizados.

Con ello, quienes utilicen bicicletas, patines, patinetas u otros vehículos eléctricos que tengan la capacidad de desplazarme a más de 25 kilómetros por hora deberán contar y llevar consigo su licencia de conducir vigente, así como seguir las reglas de conducción definidas en el Reglamento de Tránsito.

“Es una iniciativa para ordenar el transporte en el espacio público. Se crean diferentes categorías para dar cuenta de una nueva realidad social con nuevos mecanismos de movilidad.

"Lo que no queremos es que en zonas que están pensadas para movilidad no motorizada, como las ciclovías, circulen esta clase de vehículos que muchas veces tienen un motor de una potencia considerable", explica el diputado Paulo García.

Presupuesto Participativo

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal, todos de la Ciudad de México

Por única ocasión las alcaldías podrán comprometer los recursos para ejecutar los proyectos ciudadanos del Presupuesto Participativo 2025 a más tardar el 15 de diciembre.

La legislación señala que los gobiernos de las alcaldías deben ejecutar los proyectos antes del 31 de diciembre de cada año, sin embargo se amplía el tiempo este año ya que por la primera elección del Poder Judicial realizada el 1 de junio, la consulta del Presupuesto Participativo que retrasó más de dos meses, hasta el 17 de agosto, ya que no está permitido realizar consultas u otros procesos de votación durante una elección.

Si bien en el Congreso capitalino tendrán estas prioridades, se agregan cerca de 45 iniciativas presentadas por diputados y diputadas en espera de ser discutidas.

Entre ellas están la 'Ley Crucito', presentada por la diputada morenista Elizabeth Mateos. Propone una pena de hasta 30 años de cárcel para las personas que asesinen a sus hijastros o hijastras, a raíz del caso de Cruz, un niño de seis años que vivía en Iztacalco y fue asesinado a golpes por Óscar ‘N’, pareja sentimental de la madre del menor, en octubre de 2024.

Así también la iniciativa que propone que estudiantes puedan justificar faltas a la escuela cuando sean provocadas por malestar severo causado por la menstruación.

Al contar con solo dos días para discutir y votar dictámenes pendientes, es probable que muchas sean trabajadas después del inicio ordinario que arrancará el 1 de septiembre con una sesión solemne para la toma de protesta de magistrados y magistradas, así como jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad de México electos en junio.

