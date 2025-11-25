Publicidad

CDMX

Marcha de mujeres 25N: sigue la manifestación contra la violencia hacia la mujer en CDMX

En la Ciudad de México se esperan varias manifestaciones que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
mar 25 noviembre 2025 01:32 PM
Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Con motivo de las movilizaciones convocadas para este martes 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció el despliegue de un operativo especial de acompañamiento y contención a lo largo de las rutas que utilizarán los contingentes.

La dependencia informó que 600 mujeres policías formarán parte del dispositivo, cuyo objetivo principal será garantizar el libre derecho a la protesta y brindar seguridad a las asistentes.

Lee: Ruta de la marcha del 25 de noviembre en CDMX

Según la SSC-CDMX, las uniformadas mantendrán un acompañamiento a distancia y portarán equipo de protección personal durante todo el trayecto.




CDMX

Marcha 25N en CDMX: hora, ruta de la marcha feminista y alternativas viales para evitar tráfico

La SSC- CDMX adelantó que, conforme avance la marcha, pueden incorporarse más grupos operativos en caso de que las circunstancias lo requieran.

Además, precisó que, si el personal policial detecta participantes portando objetos que pudieran ser utilizados para agredir o causar daños, éstos serán retirados para salvaguardar la integridad de las manifestantes, transeúntes y trabajadores de la zona, así como de establecimientos ubicados en el recorrido.

Las autoridades capitalinas expresaron que su prioridad en este despliegue especial será preservar la seguridad durante el desarrollo de la manifestación, sin interferir con el ejercicio del derecho a la libre expresión y protesta social.




Tendencias

¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer?

Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Este 2025, en la Ciudad de México diversas colectivas feministas, grupos de familiares de víctimas y organizaciones sociales convocaron a marchar para exigir justicia, visibilizar la violencia de género y reclamar garantías para las mujeres y personas víctimas de violencias estructurales.

A partir del mediodía, diversos colectivos feministas, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas iniciaron sus actividades con concentraciones simultáneas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y el propio Zócalo.

