Las autoridades capitalinas expresaron que su prioridad en este despliegue especial será preservar la seguridad durante el desarrollo de la manifestación, sin interferir con el ejercicio del derecho a la libre expresión y protesta social.

La #SSC informa:



Derivado de la manifestación que se registrará este día y que recorrerá el trayecto del #ÁngelDeLaIndependencia y el #MonumentoALaRevolución rumbo al #Zócalo capitalino, la #SSC informa que desplegará un operativo de protección y contención con 600 mujeres… pic.twitter.com/0Sg9zp5YBa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 25, 2025

Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Este 2025, en la Ciudad de México diversas colectivas feministas, grupos de familiares de víctimas y organizaciones sociales convocaron a marchar para exigir justicia, visibilizar la violencia de género y reclamar garantías para las mujeres y personas víctimas de violencias estructurales.

A partir del mediodía, diversos colectivos feministas, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas iniciaron sus actividades con concentraciones simultáneas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y el propio Zócalo.