Con motivo de las movilizaciones convocadas para este martes 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció el despliegue de un operativo especial de acompañamiento y contención a lo largo de las rutas que utilizarán los contingentes.
La dependencia informó que 600 mujeres policías formarán parte del dispositivo, cuyo objetivo principal será garantizar el libre derecho a la protesta y brindar seguridad a las asistentes.