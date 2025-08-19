Publicidad

CDMX

Clara Brugada: “CDMX se posiciona como la ciudad más videovigilada de América”

La jefa de Gobierno presentó 15,000 nuevos tótems equipados. Cada uno tiene dos cámaras que serán instalados en puntos de alta incidencia delictiva, así como de interés turístico y cultural en CDMX.
mar 19 agosto 2025 12:59 PM
cdmx ciudad más videovigilada brugada.jpeg
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el modelo de 15,000 nuevos tótems con dos cámaras cada uno que serán instalados en la Ciudad de México. Estuvo acompañada de Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5; Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la CDMX; Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana y Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana.

Con la adquisición de 30,000 nuevas cámaras en 15,000 tótems a instalar en distintos puntos de la capital, la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de cámaras de videovigilancia en América, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“La Ciudad de México tiene más videocámaras, se posiciona como la ciudad más videovigilada de América porque hoy tenemos casi el doble de videocámaras públicas que Nueva York o tenemos el triple de lo que tiene Chicago o la ciudad Río de Janeiro”, dijo la mandataria en la presentación del programa Ojos de la Ciudad de México en el C5.

Con las nuevas cámaras, la capital suma 113,814 videocamaras. La jefa de Gobierno afirmó que la meta para este 2025 es comprar 50,000 cámaras, por lo que las 20,000 restantes se sumarán en una segunda adquisición y estos equipos serán instalados dentro de la red del Metro.

El objetivo durante el sexenio de Brugada es duplicar el número de videocámaras con las que contaba la ciudad en 2024, que era de 75,000 aproximadamente, con lo cual al llegar a 150,000 equipos se superaría en videovigilancia a ciudades como Londres, Inglaterra, o Seúl, Corea del Sur.

Cada uno de los 15,209 nuevos tótems cuenta con una cámara fija y una cámara con visión de 360 grados, lo cual, afirmó la mandataria, es una innovación.

“Eso solo lo tenemos aquí en la ciudad y pronto iremos adaptando todas las videocámaras que tenemos”, agregó.

El propósito de las cámaras es prevenir problemas de inseguridad al inhibir las actividades delictivas y, ante la comisión de un delito, servir a la Fiscalía General de Justicia local para judicializar los casos, sostuvo Brugada.

“Las videocámaras juegan un papel fundamental para la seguridad en esta ciudad. En primera porque generan a la propia ciudadanía percepción de seguridad, percepción de que unos ojos nos están observando y son los ojos de la ciudad”, comentó.

Los tótems con 30,400 cámaras serán instalados en zonas con alta incidencia delictiva, en puntos estratégicos del espacio urbano, en lugares con alta afluencia de personas así como en espacios con importancia turística y cultural, señaló Salvador Guerrero Chiprés, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

