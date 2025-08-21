Hoy No Circula jueves 21 agosto 2025: autos con restricción en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

Según el calendario oficial , este jueves quedan restringidos los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado color verde.

Terminación de placa 1 o 2.

Holograma 1 y 2.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si tu coche entra en estas categorías, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar problemas.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

Vehículos con holograma 0 o 00.

Autos eléctricos o híbridos.

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación de placa 1 o 2.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado contingencia ambiental, por lo que se mantiene únicamente la restricción habitual y no aplica el Doble Hoy No Circula.

¿Dónde se aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Toluca y Santiago Tianguistenco: desde el 1 de julio, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. Sin embargo, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar una sanción económica, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

