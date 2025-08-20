Sigue libre el sujeto que disparó contra Ximena Guzmán y José Muñoz

Este miércoles se dio a conocer la detención de 13 personas vinculadas con el homicidio de los funcionarios de la jefa de Gobierno, cometido la mañana del 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, cuando un sujeto que llevaba casco de motociclista disparó en contra de ambos.

Esa mañana Ximena esperaba en su auto a que abordara José cuando ocurrió la agresión armada.

Los presuntos responsables fueron detenidos en 11 cateos, seis en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como cinco en el Estado de México, en los municipios de Otumba y Coacalco, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez.

Se ejecutaron en colaboración con la Fiscalía de la ciudad, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federales.

La fiscal de la Ciudad de México detalló que entre las personas detenidas están Jesús ‘N’ y Arlette ‘N’, acusados de homicidio y asociación delictuosa por su participación directa en el asesinato; mientras Abraham ‘N’, Jesús Francisco ‘N’ y Francisco ‘N’ fueron aprehendidos por asociación delictuosa, pues se presume ayudaron en la logística del crimen.

Detalló los múltiples vehículos usados para el ataque: una motocicleta, una camioneta Urban, un Renaul Fluence y un Chevrolet Optra.

Alcalde Luján señaló que había personas vigilando las rutinas de Ximena y José desde 20 días antes de que se cometiera el asesinato y la investigación apunta a que se iba a ejecutar el 14 de mayo, pero ese día Ximena no pasó a recoger a José.

El secretario de Seguridad capitalino señaló que aún no es posible revelar el móvil del doble homicidio, sin embargo, no se descartan diversas líneas de investigación.

"No descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaba nuestros compañeros", dijo.

Vázquez detalló que los inmuebles cateados en Estado de México y Ciudad de México están vinculados además del asesinato de Ximena y José, a actividades delictivas como el tráfico de narcóticos y el robo de vehículos.