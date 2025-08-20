Obra estrella de Layda Sansores en Álvaro Obregón está en el abandono: así afecta a los habitantes

El proyecto, denominado como “Escalando vidas, tejiendo destinos", inspirado en el modelo de la “Comuna 13” de Medellín, Colombia, tuvo un costo de 66 millones de pesos, contempló tres tramos lineales de escaleras eléctricas que en conjunto suman 58 metros, techados y diseñados para conectar la calle Río Mixcoac con la avenida Tamaulipas.

Además, se incluyó la construcción de un funicular o un elevador inclinado con una inversión de 87 millones de pesos. Pero al igual que las escaleras, tampoco funciona.

Aunque Carmen y René no son beneficiarios directos del proyecto, las pocas veces que llegan a pasar por la zona lamentan que ni las escaleras ni el funicular estén en operación, ya que a su edad el esfuerzo se duplica.

De Colombia a Álvaro Obregón

En 2019, la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, presentó el proyecto de regeneración urbana en 18 colonias agrupadas bajo el nombre Colectivo 18, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, de seguridad y de movilidad en la zona de barrancas.

La iniciativa se inspiró en la Comuna 13 de Medellín, un barrio que durante años estuvo marcado por la violencia y el crimen organizado, pero que logró transformarse en un polo turístico gracias al muralismo, la iluminación, el fortalecimiento de la seguridad, el arte urbano y el impulso de la economía social. Al encontrarse en una zona de laderas, allí también se construyeron escaleras eléctricas que facilitaron la movilidad de los habitantes.

Para trasladar ese mismo proyecto a la Ciudad de México, Sansores invitó a un grupo de especialistas colombianos, los cuales –aseguró– no cobraron por compartir sus conocimientos para implementar equipos de trabajo y acciones comunitarias.

De acuerdo con la Dirección de Proyectos Estratégicos de la alcaldía Álvaro Obregón, para "Escalando Vidas, Tejiendo Destinos" se contempló la construcción de escaleras eléctricas y un funicular que buscaba conectar la parte alta y baja de las barrancas.

Lo que inició como un sueño, hoy es una realidad que levanta el vuelo sobre las alas de la esperanza. Escalando Vidas, Tejiendo Destinos, es un proyecto para la historia y que trasciende en el día a día de quienes otrora fueron ignorados. #LosSueñosSeCumplenEnAO@EscalandoV pic.twitter.com/NjKhcp2eqZ — Layda Sansores (@LaydaSansores) January 10, 2021

La demarcación emitió en diciembre de 2020 la declaratoria de conclusión del proyecto y en enero de 2021, en plena pandemia de Covid, las escaleras eléctricas se pusieron en marcha. En julio de ese mismo año, se echó a andar el funicular, con Sansores como gobernadora electa de Campeche.

Con el tiempo, existen notables diferencias entre la Comuna 13 en Medellín y Escalando Vidas, Tejiendo Destinos en Álvaro Obregón.

Mientras el modelo colombiano cuenta con 150 metros lineales distribuidos en seis tramos de escaleras eléctricas, el capitalino se limita a 58 metros en tres secciones. Además, en Medellín las escaleras son dobles (subida y bajada), a diferencia de las instaladas en Pradera que cambia de sentido según la afluencia mayoritaria.

Las escaleras de Medellín, Colombia actualmente se convirtieron en un atractivo turístico (Foto: Mariel Ibarra)

La obra en Colombia fue inaugurada en 2011 y sigue operando con normalidad, mientras que la de Álvaro Obregón dejó de funcionar en 2021, poco después de su apertura.

Asimismo, la Comuna 13 se transformó en un polo turístico con cafeterías, librerías, restaurantes y espacios culturales, elementos que no fueron contemplados en las barrancas de Álvaro Obregón.