CDMX

Tren El Insurgente comienza a cobrar estacionamiento en estas tres estaciones

Actualmente están abiertas las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe.
mié 20 agosto 2025 07:55 PM
El Tren Interurbano El Insurgente comenzó a cobrar estacionamiento en tres de sus estaciones.

El tren interurbano que conecta Toluca con la Ciudad de México, conocido como El Insurgente, anunció que los estacionamientos de tres de sus estaciones comenzarán a operar bajo un esquema de cobro.

De esta forma, los usuarios que dejen su automóvil para después abordar el tren y mantenerlo resguardado durante su viaje deberán cubrir una cuota por el servicio.

A continuación te contamos cómo funcionará el cobro en los estacionamientos del tren:

¿Qué estaciones cobrarán el estacionamiento?

De acuerdo con las redes oficiales de El Insurgente, el cobro aplicará en las estaciones:

-Zinacantepec
-Metepec
-Lerma

El esquema de pago entró en vigor desde el miércoles 20 de agosto.

¿Cuánto cuesta estacionarse en El Insurgente?

El costo por usar cualquiera de estos tres estacionamientos es de 25 pesos, sin importar el tiempo que el vehículo permanezca en el lugar.

Con el pago, los autos quedan bajo vigilancia de las autoridades; sin embargo, no se ha especificado si habrá algún tipo de responsabilidad en caso de robo total o parcial.

¿Cuál es el horario?

El servicio de estacionamiento estará disponible de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., lo que permite a los usuarios dejar su vehículo durante toda la jornada laboral o mientras realizan su viaje.

¿Cuánto cuesta viajar en El Insurgente?

El precio del boleto depende del tramo recorrido:

De Santa Fe a cualquiera de las estaciones del Edomex: 60 pesos.

Entre estaciones del Edomex (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma): 15 pesos.

De una estación del Edomex a Santa Fe: 45 pesos adicionales.

Se puede acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada o adquirir boletos en los módulos ubicados en cada estación.

¿Qué estaciones están abiertas?

Actualmente operan las estaciones:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

La frecuencia de los trenes es de 15 minutos.

Por ahora, las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio permanecen cerradas, ya que continúan en construcción.

