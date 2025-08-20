Tren El Insurgente comienza a cobrar estacionamiento en estas tres estaciones

¿Qué estaciones cobrarán el estacionamiento?

De acuerdo con las redes oficiales de El Insurgente, el cobro aplicará en las estaciones:

-Zinacantepec

-Metepec

-Lerma

El esquema de pago entró en vigor desde el miércoles 20 de agosto.

¿Cuánto cuesta estacionarse en El Insurgente?

El costo por usar cualquiera de estos tres estacionamientos es de 25 pesos, sin importar el tiempo que el vehículo permanezca en el lugar.

Con el pago, los autos quedan bajo vigilancia de las autoridades; sin embargo, no se ha especificado si habrá algún tipo de responsabilidad en caso de robo total o parcial.

📢 A partir del 20 de agosto, los estacionamientos de Zinacantepec, Metepec y Lerma operarán con cobro de servicio.



Tarifa promocional única: $25

Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (hasta nuevo aviso) 🚆#ElInsurgenteEnMarcha #ConectandoCDMXyEdomex pic.twitter.com/vw7rkLz1wS — Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) August 19, 2025

¿Cuál es el horario?

El servicio de estacionamiento estará disponible de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., lo que permite a los usuarios dejar su vehículo durante toda la jornada laboral o mientras realizan su viaje.

¿Cuánto cuesta viajar en El Insurgente?

El precio del boleto depende del tramo recorrido:

De Santa Fe a cualquiera de las estaciones del Edomex: 60 pesos.

Entre estaciones del Edomex (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma): 15 pesos.

De una estación del Edomex a Santa Fe: 45 pesos adicionales.

Se puede acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada o adquirir boletos en los módulos ubicados en cada estación.

¿Qué estaciones están abiertas?

Actualmente operan las estaciones:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

La frecuencia de los trenes es de 15 minutos.

Por ahora, las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio permanecen cerradas, ya que continúan en construcción.

