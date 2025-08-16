Hoy No Circula Sabatino CDMX y Edomex: ¿qué carros no circulan hoy, 16 de agosto 2025?

El sábado es el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes este sábado 16 de agosto, es importante que revises el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida puede arruinarte el día y afectar tu bolsillo con una multa considerable.
El programa Hoy No Circula tiene un objetivo claro: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No se trata de una simple regla, sino de una acción para proteger la calidad del aire que respiramos todos.
El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:
Atizapán de Zaragoza
Coacalco
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chimalhuacán
Chicoloapan
Ecatepec
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla
Tultitlán
Valle de Chalco
Desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Si decides no respetar el Hoy No Circula Sabatino, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos según las tarifas vigentes en 2025. Mejor tomar precauciones y evitar un gasto inesperado.
El programa controla la circulación de vehículos los fines de semana para reducir la contaminación:
Vehículos con holograma 2: no circulan ningún sábado del mes.
Vehículos con holograma 1: restricción según el número final de placa:
Número impar: no circulan el primer y tercer sábado.
Número par: no circulan el segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes: solo están restringidos los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire para ti y todos los que vivimos en el Valle de México.
Planea bien tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo este 16 de agosto.