Ya es oficial: licencia para scooters y bicis eléctricas es obligatoria en CDMX; Congreso aprueba reforma

Uno de los principales cambios es la clasificación como motocicletas de aquellos vehículos con dos o más ruedas con motor eléctrico que alcancen velocidades superiores a 25 kilómetros por hora o tengan una potencia continua nominal mayor a 1 KW (1.34HP).

Se crea la categoría de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) para los vehículos con manubrio y asiento, acelerador independiente y dos o más ruedas que cuenten con motor eléctrico con capacidad de desplazarse a más de 25 kilómetros por hora.

Estos se clasificarán en dos tipos:

Tipo A: Con peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: Con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos.

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas

Todo conductor de vehículo motorizado, incluyendo motociclistas y personas conductoras de VEMEPE, deberá contar y portar licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo, establece la reforma al Artículo 64.

Con estos cambios quienes circulen en vehículos eléctricos como motocicletas y monopatines podrán ser sancionados: tendrán prohibido circular por las aceras, ciclovías y carriles confinados para el transporte público, con multas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a entre 2,262 a 3,394 pesos.

Asimismo tendrían que utilizar casco para motociclista con certificación o que cuente con los elementos de seguridad establecidos en el Reglamento de Tránsito de la ciudad, de lo contrario podrían recibir una multa de entre 10 a 20 veces la UMA, esto es de 1,131 a 2,262 pesos.