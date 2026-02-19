¿Qué pasa con el registro de dueños de inmuebles en renta de CDMX, donde debe de estar tu casero?

¿Qué datos deben registrar?

El artículo 2,448 F del Código Civil de la Ciudad de México establece que el contrato de arrendamiento deberá contener, cuando menos, las siguientes estipulaciones:

-Nombre del arrendador y del arrendatario.

-Ubicación del inmueble.

-Descripción detallada del inmueble, incluyendo sus instalaciones, accesorios y el estado en que se encuentra.

-Monto de la renta y forma de pago, así como el lugar donde se realiza.

-Garantía, en caso de existir.

-Uso habitacional del inmueble, señalado de manera expresa.

-Plazo del contrato.

-Obligaciones adicionales que acuerden el arrendador y el arrendatario, además de las previstas en la ley.

-Monto del depósito o, en su caso, los datos del fiador.

-Carácter y facultades del arrendador, junto con los datos del documento que acrediten su personalidad legal.

Además:

-El registro será digital, de autorización inmediata y estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

-El arrendador deberá registrar el contrato en un plazo máximo de 30 días después de su firma.

-La información no será pública, salvo por orden judicial, y estará protegida por las leyes de transparencia y de protección de datos personales.

-Las personas servidoras públicas que hagan mal uso de la información o no resguarden adecuadamente los datos podrán ser sancionadas administrativa y penalmente.