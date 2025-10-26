Cuidado: así saben los montachoques si no tienes seguro de auto

Así operan los montachoques

Hace un tiempo, el youtuber Yulay documentó paso a paso cómo operan estos delincuentes en las calles de la Ciudad de México. Incluso entrevistó a uno de ellos, quien explicó su modus operandi.

El primer paso es identificar un auto en buen estado, de modelo reciente, que sugiera que su dueño tiene poder adquisitivo y, por lo tanto, capacidad para pagar una extorsión.

Después, anotan el número de placa y lo ingresan en el sitio del Registro Público Vehicular (REPUVE), una plataforma del Gobierno de México que permite consultar si un auto tiene multas o cuál es su número de serie.

Con esa información, acceden a la página de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), donde pueden verificar si el vehículo cuenta con una póliza vigente.

Si el auto es de gama media o alta y no está asegurado, se convierte en una víctima ideal. A partir de ahí, los montachoques ejecutan una serie de maniobras para simular un choque y culpar al conductor, presionándolo para pagar en el momento.

Estos delincuentes provocan choques, culpan al conductor y exigen dinero al instante. (Antonio Diaz/Getty Images)

¿Qué hacer si eres víctima?

BBVA Seguros recomienda que, si no cuentas con seguro y enfrentas una situación así, lo más importante es mantener la calma y llamar de inmediato al 911, sobre todo si los agresores se tornan violentos.

También aconsejan permanecer dentro del vehículo. No es recomendable descender, ya que los delincuentes pueden volverse agresivos para forzar el pago.

Si cuentas con seguro, lo mejor es contactar a la aseguradora desde el auto y esperar a que llegue el ajustador, quien se encargará de mediar el conflicto por la vía legal e institucional.

En todos los casos, si crees que tu integridad física está en riesgo, no dudes en alertar a las autoridades y explicar que puedes estar siendo víctima de un delito.

¿Cómo identificar a un montachoques?

Identificar a un montachoques no siempre es fácil, pero hay señales claras:

Suelen actuar en grupo y provocar choques con maniobras bruscas.

Insisten en arreglos económicos inmediatos y sin involucrar a aseguradoras.

Su actitud puede pasar rápidamente de amistosa a agresiva.

A menudo aparece un segundo vehículo para intimidarte o evitar que escapes.

Pueden sugerirte ir a un cajero automático o a un taller de confianza para cerrar el “trato”.

Tener seguro te protege de accidentes y extorsiones como las de los montachoques. (Arkadij Schell/Getty Images)

¿Cuál es la multa por no tener seguro de auto?

Conducir por caminos o puentes federales sin seguro que cubra daños a terceros es una infracción, y puede costarte entre 20 y 40 días de salario mínimo, según el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal .

En 2025, el salario mínimo en la Ciudad de México es de 248.93 pesos diarios, por lo que la multa puede ir de:

4,978.60 pesos (20 días)

hasta 9,957.20 pesos (40 días)

El propietario del vehículo tiene 45 días naturales para contratar el seguro y presentarlo a la autoridad. Si lo hace dentro del plazo, la infracción puede cancelarse.

La falta de seguro no solo representa un riesgo financiero en caso de accidente, también te convierte en blanco fácil para esquemas de extorsión como el de los montachoques. Tener una póliza vigente no solo te respalda ante daños, también te protege de abusos y te permite resolver conflictos por la vía legal.