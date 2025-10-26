Cuidado: así saben los montachoques si no tienes seguro de auto

Los montachoques emplean un esquema de fraude y extorsión que se apoya en el uso de aplicaciones públicas, accesibles para cualquier persona. A través de estas plataformas obtienen información de vehículos a los que planean provocar un accidente para luego exigir dinero a los conductores.
Este método les permite identificar a quienes no cuentan con seguro de auto, ya que son más vulnerables a caer en la trampa. Al no tener esta protección, es más probable que la víctima acceda a pagar en el momento con tal de evitar la intervención de las autoridades.
Como se ha documentado en diversos casos, estos delincuentes provocan choques de forma intencional y hacen creer al conductor afectado que la responsabilidad fue suya. Después, le exigen dinero para “arreglar” el daño, sin involucrar ni a la policía ni a las aseguradoras.
Los criminales se aprovechan del miedo y la desinformación. Muchas personas prefieren no llamar a las autoridades si no tienen seguro, ya que esto también puede derivar en una multa por incumplir con una obligación legal.
Hace un tiempo, el youtuber Yulay documentó paso a paso cómo operan estos delincuentes en las calles de la Ciudad de México. Incluso entrevistó a uno de ellos, quien explicó su modus operandi.
El primer paso es identificar un auto en buen estado, de modelo reciente, que sugiera que su dueño tiene poder adquisitivo y, por lo tanto, capacidad para pagar una extorsión.
Después, anotan el número de placa y lo ingresan en el sitio del Registro Público Vehicular (REPUVE), una plataforma del Gobierno de México que permite consultar si un auto tiene multas o cuál es su número de serie.
Si el auto es de gama media o alta y no está asegurado, se convierte en una víctima ideal. A partir de ahí, los montachoques ejecutan una serie de maniobras para simular un choque y culpar al conductor, presionándolo para pagar en el momento.
¿Qué hacer si eres víctima?
BBVA Seguros recomienda que, si no cuentas con seguro y enfrentas una situación así, lo más importante es mantener la calma y llamar de inmediato al 911, sobre todo si los agresores se tornan violentos.
También aconsejan permanecer dentro del vehículo. No es recomendable descender, ya que los delincuentes pueden volverse agresivos para forzar el pago.
Si cuentas con seguro, lo mejor es contactar a la aseguradora desde el auto y esperar a que llegue el ajustador, quien se encargará de mediar el conflicto por la vía legal e institucional.
En todos los casos, si crees que tu integridad física está en riesgo, no dudes en alertar a las autoridades y explicar que puedes estar siendo víctima de un delito.
¿Cómo identificar a un montachoques?
Identificar a un montachoques no siempre es fácil, pero hay señales claras:
Suelen actuar en grupo y provocar choques con maniobras bruscas.
Insisten en arreglos económicos inmediatos y sin involucrar a aseguradoras.
Su actitud puede pasar rápidamente de amistosa a agresiva.
A menudo aparece un segundo vehículo para intimidarte o evitar que escapes.
Pueden sugerirte ir a un cajero automático o a un taller de confianza para cerrar el “trato”.
En 2025, el salario mínimo en la Ciudad de México es de 248.93 pesos diarios, por lo que la multa puede ir de:
4,978.60 pesos (20 días)
hasta 9,957.20 pesos (40 días)
El propietario del vehículo tiene 45 días naturales para contratar el seguro y presentarlo a la autoridad. Si lo hace dentro del plazo, la infracción puede cancelarse.
La falta de seguro no solo representa un riesgo financiero en caso de accidente, también te convierte en blanco fácil para esquemas de extorsión como el de los montachoques. Tener una póliza vigente no solo te respalda ante daños, también te protege de abusos y te permite resolver conflictos por la vía legal.