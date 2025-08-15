Hoy No Circula Sabatino, 16 de agosto 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Quién debe quedarse en casa este sábado?

Según el calendario oficial , este 16 de agosto no podrán circular:

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

Autos con placas foráneas, sin importar holograma o número de placa.

¿Quién sí puede circular?

Podrán circular:

Autos con hologramas 00 y 0, generalmente nuevos o con bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Doble Hoy No Circula

Este sábado no habrá Doble Hoy No Circula. Esta medida solo se activa durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala.

Zonas donde aplica

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplir

Si decides no respetar el Hoy No Circula Sabatino, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos según las tarifas vigentes en 2025. Mejor tomar precauciones y evitar un gasto inesperado.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El programa controla la circulación de vehículos los fines de semana para reducir la contaminación:

Vehículos con holograma 2: no circulan ningún sábado del mes.

Vehículos con holograma 1: restricción según el número final de placa:

Número impar: no circulan el primer y tercer sábado.

Número par: no circulan el segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo están restringidos los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire para ti y todos los que vivimos en el Valle de México.

Planea bien tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo este 16 de agosto.