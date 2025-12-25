El reemplacamiento en 2026 en Edomex y CDMX no será igual para todos: fechas y quiénes deben hacer el trámite

CDMX estrena placas por el Mundial 2026

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX no implican un reemplacamiento general ni obligatorio; son una opción totalmente voluntaria, pensada para quienes deseen adquirirlas por gusto.

Se distinguen por su diseño exclusivo de edición limitada y por incorporar elementos de seguridad de última generación, iguales o superiores a los de una placa tradicional. Son oficiales y válidas para circular, no solo un recuerdo, y permiten portar un distintivo único del torneo de futbol más importante del mundo.

Según el comunicado oficial , están disponibles para autos particulares con placas vigentes, así como para vehículos nuevos, seminuevos o de otros estados sin adeudos. No aplican para motocicletas.

El trámite cuesta 1,500 pesos, sin cobro de baja ni alta. Quienes emplacan por primera vez pueden elegir entre la placa tradicional o la conmemorativa, ambas con la misma validez legal.

La compra se habilita en enero de 2026 y la entrega inicia en febrero, en módulos de Semovi y Tesorería, con tiempos de entrega del mismo día hasta tres días. Se trata de una edición limitada de 60 mil placas.

La CDMX lanza placas conmemorativas por el Mundial 2026 sin imponer reemplacamiento obligatorio. (Gobierno CDMX)

Reemplacamiento en Edomex obligatorio: fechas y requisitos

El Estado de México sí aplicará reemplacamiento obligatorio en 2026 para vehículos de servicio particular cuyas placas fueron expedidas en 2021, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Finanzas en la Gaceta Oficial del 19 de diciembre .

El trámite deberá realizarse conforme al último dígito de la placa:

-1 y 2: abril

-3 y 4: mayo

-5 y 6: junio

-7 y 8: julio

-9 y 0: agosto

El Estado de México aplica reemplacamiento obligatorio en 2026 para vehículos con placas expedidas en 2021. (Fotos: Edomex/Especial)

En el caso de las placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, estas conservan la vigencia indicada en la tarjeta de circulación; una vez vencidas, el reemplacamiento deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles siguientes, o de forma anticipada siguiendo el calendario anterior.

El objetivo es actualizar y depurar el padrón vehicular, fortalecer la identificación de los vehículos y apoyar tareas de seguridad pública.

Los costos del trámite serán los vigentes que establezca la Secretaría de Finanzas del Edomex para 2026, los cuales se darán a conocer en los canales oficiales.

En resumen, mientras que en la CDMX el cambio de placas por el Mundial 2026 es opcional y responde solo al gusto de los automovilistas, en el Estado de México el reemplacamiento sí será obligatorio para ciertos vehículos y deberá realizarse en las fechas establecidas.