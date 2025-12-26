Publicidad

CDMX

Clima CDMX: alertan por lluvia y frío esta tarde-noche en varias alcaldías este 26 de diciembre

Las condiciones meteorológicas podrían generar encharcamientos, pavimento resbaloso y reducción de visibilidad.
vie 26 diciembre 2025 04:59 PM
Clima
Se mantendrá cielo nublado durante la tarde y noche de este viernes en la Ciudad de México. (gruizza/Getty Images)

La tarde y noche de este viernes 26 de diciembre se mantendrán con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México, acompañadas de lloviznas, lluvias ligeras, intervalos de chubascos y frío, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las precipitaciones se esperan de forma intermitente, principalmente en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco, aunque no se descarta lluvia aislada en otras zonas de la capital.

Protección Civil advierte que estas condiciones podrían generar encharcamientos, pavimento resbaloso y reducción de visibilidad, por lo que recomienda manejar con precaución, disminuir la velocidad y anticipar tiempos de traslado, especialmente durante el horario de salida laboral y actividades nocturnas.

Activan alerta por frío en CDMX

Además de la lluvia, el ambiente se tornará más frío durante la noche, con un descenso más marcado de la temperatura hacia la madrugada del sábado, especialmente en zonas altas y del sur-poniente de la ciudad.

Por esta razón, se mantiene Alerta Naranja en Tlalpan y Alerta Amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan temperaturas bajas durante la madrugada y primeras horas del sábado.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

Salir con paraguas o impermeable

Usar ropa abrigadora durante la noche

Evitar cambios bruscos de temperatura

No tirar basura en la vía pública para prevenir encharcamientos

Mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil

El pronóstico indica que las condiciones de lluvia y frío se mantendrán durante la noche, por lo que se pide a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre o traslados nocturnos.

Ciudad de México Clima

