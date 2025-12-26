Clima CDMX: alertan por lluvia y frío esta tarde-noche en varias alcaldías este 26 de diciembre

Las precipitaciones se esperan de forma intermitente, principalmente en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco, aunque no se descarta lluvia aislada en otras zonas de la capital.

Protección Civil advierte que estas condiciones podrían generar encharcamientos, pavimento resbaloso y reducción de visibilidad, por lo que recomienda manejar con precaución, disminuir la velocidad y anticipar tiempos de traslado, especialmente durante el horario de salida laboral y actividades nocturnas.

Activan alerta por frío en CDMX

Además de la lluvia, el ambiente se tornará más frío durante la noche, con un descenso más marcado de la temperatura hacia la madrugada del sábado, especialmente en zonas altas y del sur-poniente de la ciudad.

Por esta razón, se mantiene Alerta Naranja en Tlalpan y Alerta Amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan temperaturas bajas durante la madrugada y primeras horas del sábado.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 27/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/B2YM4AL00y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 26, 2025

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

Salir con paraguas o impermeable

Usar ropa abrigadora durante la noche

Evitar cambios bruscos de temperatura

No tirar basura en la vía pública para prevenir encharcamientos

Mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil

El pronóstico indica que las condiciones de lluvia y frío se mantendrán durante la noche, por lo que se pide a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre o traslados nocturnos.