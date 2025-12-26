¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 26 de diciembre en CDMX y Edomex? Estos autos no pueden salir

Si planeas manejar este viernes 26 de diciembre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, es indispensable que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de salir.
Durante este jueves 25 de diciembre se registró mala calidad del aire en distintas zonas del Valle de México, lo que generó dudas entre automovilistas sobre la posible aplicación del Doble Hoy No Circula o incluso la activación de una contingencia ambiental. Sin embargo, la autoridad ambiental ya aclaró el panorama.
Aquí te explicamos cómo opera el programa este viernes, a quiénes afecta, dónde aplica y cuánto cuesta no respetarlo, para que puedas planear tus traslados sin contratiempos. Saltarte la restricción puede implicar una multa superior a los 3,000 pesos.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?
No. Para este viernes 26 de diciembre no hay contingencia ambiental, por lo que no se activa el Doble Hoy No Circula.
Aunque se registraron niveles elevados de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no emitió una declaratoria oficial de contingencia, por lo que el programa opera de manera regular, sin restricciones adicionales.
¿Qué autos no podrán circular?
De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para los vehículos que cumplan con todas estas características:
-Engomado azul
-Terminación de placa 9 o 0
-Holograma 1 o 2
Si tu auto coincide con estos criterios, lo más recomendable es no usarlo este viernes y optar por transporte público, bicicleta, moto eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos están exentos?
Pueden circular sin restricciones:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0
Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, puedes circular con normalidad.
¿Dónde sí aplica el Hoy No Circula?
El programa se mantiene vigente en:
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:
Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco Solidaridad
Además, desde el 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.