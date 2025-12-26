¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 26 de diciembre en CDMX y Edomex? Estos autos no pueden salir

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

No. Para este viernes 26 de diciembre no hay contingencia ambiental, por lo que no se activa el Doble Hoy No Circula.

Aunque se registraron niveles elevados de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no emitió una declaratoria oficial de contingencia, por lo que el programa opera de manera regular, sin restricciones adicionales.

¿Qué autos no podrán circular?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para los vehículos que cumplan con todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, lo más recomendable es no usarlo este viernes y optar por transporte público, bicicleta, moto eléctrica o servicios de viaje compartido.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué autos están exentos?

Pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, puedes circular con normalidad.

¿Dónde sí aplica el Hoy No Circula?

El programa se mantiene vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Circular cuando tu auto tiene restricción puede costarte entre 20 y 30 UMA.

En 2025, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que la sanción económica va de:

-2,262 pesos (mínimo)

-3,394 pesos (máximo)

El monto final dependerá del criterio de la autoridad que levante la infracción.

Consejos para evitar sanciones

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte diario de calidad del aire.

-Planea tus rutas y horarios con anticipación.

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita una multa; también ayuda a reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de quienes vivimos en el Valle de México.

