No hay alerta de “tormenta negra”

Ni el Servicio Meteorológico Nacional ni la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital han utilizado este término para referirse a las lluvias previstas para la tarde y noche de este 14 de agosto.

Esto no significa que el riesgo sea inexistente, pues desde temprano la Comisión Nacional del Agua advirtió que este jueves se esperan lluvias muy fuertes en 18 entidades del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, la dependencia señaló que las lluvias intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y caída de granizo, por lo que recomendó a la población tomar precauciones, especialmente durante la tarde, noche y madrugada.

Seguirán este jueves las #Lluvias en #México. 18 entidades del país tendrán hoy precipitaciones de fuertes a muy fuertes. El #Pronóstico para el resto del país, en el gráfico pic.twitter.com/Zqa3tA03Vy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2025

Activan alertas amarilla y naranja en CDMX

Por su parte, Protección Civil de la Ciudad de México ha activado las alertas amarilla y naranja para varias alcaldías, aunque aún no se ha declarado alerta roja o púrpura, que son las de mayor intensidad y representan lluvias tan fuertes como las registradas en días recientes.

La alerta amarilla se activó para las alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que la alerta naranja se emitió para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, las fuertes lluvias pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Entre las recomendaciones destacan no cruzar calles con corrientes fuertes o zonas inundadas, caminar por puentes y banquetas, resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y evitar refugiarse bajo árboles. Siempre que sea posible, se sugiere esperar a que las lluvias disminuyan antes de salir.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/dbCbl6nmWl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

¿Qué significa la alerta de colores en la CDMX?

La Ciudad de México utiliza alertas por colores para informar sobre la intensidad de las lluvias y los riesgos asociados:

Verde: condiciones normales; lluvias menores a 15 mm en 24 horas y vientos hasta 49 km/h.

Amarillo: lluvias de 15 a 29 mm, vientos de 50 a 59 km/h; pueden causar daños leves si se combinan con otros factores.

Naranja: lluvias de 30 a 49 mm y vientos de 60 a 69 km/h; riesgo de daños en estructuras frágiles y presencia de granizo mediano.

Rojo: lluvias de 50 a 70 mm, vientos de 70 a 79 km/h y granizo grande; fenómenos que provocan daños importantes.

Púrpura: lluvias mayores a 70 mm, vientos superiores a 80 km/h y granizo muy grande; intensidad extrema que puede causar daños graves y abundante nieve.

Estas alertas permiten a las autoridades activar operativos como Tlaloque, que moviliza personal y equipo especializado para reducir encharcamientos y atender emergencias de forma inmediata.

La CDMX utiliza alertas por colores para informar sobre la intensidad de lluvias y los riesgos. (Henry Romero/REUTERS)

No existe la “tormenta negra” en México

Aunque el término “tormenta negra” suena impactante, en México no tiene validez ni utilidad oficial, ya que los sistemas de alerta se basan en otros parámetros y escalas de riesgo.

La próxima vez que escuches o leas esta expresión, mantén la calma y revisa las alertas oficiales de tu localidad para conocer el tipo de lluvia que se espera y las recomendaciones a seguir.