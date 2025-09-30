Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 30 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex este martes

Es aconsejable revisar el calendario oficial, monitorear la calidad del aire y estar atento a posibles contingencias ambientales para organizar los traslados sin problemas.
mar 30 septiembre 2025 03:57 AM
Este martes, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Este martes 30 de septiembre de 2025, el programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida, vigente de 5:00 a 22:00 horas, busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, por lo que conducir en día restringido puede derivar en una multa de consideración.

¿Qué autos no pueden circular?

Si tu vehículo tiene alguna de las siguientes características, no podrás transitar este martes:

-Terminación de placa 7 u 8.

-Engomado rosa.

-Holograma 1 o 2.

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. La medida extraordinaria solo se aplica en casos de contingencia ambiental. Para este martes, la restricción es habitual, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular en horario restringido puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Seguir estas indicaciones no solo ayuda a planear tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

