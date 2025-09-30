Hoy No Circula 30 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no pueden circular?

Si tu vehículo tiene alguna de las siguientes características, no podrás transitar este martes:

-Terminación de placa 7 u 8.

-Engomado rosa.

-Holograma 1 o 2.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. La medida extraordinaria solo se aplica en casos de contingencia ambiental. Para este martes, la restricción es habitual, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular en horario restringido puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Seguir estas indicaciones no solo ayuda a planear tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

