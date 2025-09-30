Asesinan en Polanco a Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar

El suceso generó gran atención debido a su trayectoria como estilista y a la proyección que había alcanzado con su marca, con la que colaboraba con diversas figuras del espectáculo.

¿Qué pasó con Miguel de la Mora?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trató de una agresión directa con disparos de arma de fuego. De acuerdo con el comunicado, la víctima era trabajador de una estética ubicada en la calle Moliere, cerca de la avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Policías de la #SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle #Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia…

El reporte indica que los responsables viajaban a bordo de una motocicleta y huyeron tras el ataque. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se iniciaron las investigaciones, con el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

La persona asesinada anoche en Polanco es Miguel Ángel De La Mora Larios, estilista de famosos en Micky’s hair Masaryk, ubicado en Moliere y Masaryk.

Hasta el momento se maneja un ataque directo y no hay reporte de personas detenidas. QEPD

Trayectoria del estilista

Micky Hair era el nombre con el que Miguel de la Mora consolidó su negocio y presencia en redes sociales. Sus servicios de extensiones de cabello lo llevaron a trabajar con personalidades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

Alcalde de la Miguel Hidalgo descarta asalto

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que no se trató de un asalto. A través de redes sociales explicó que el homicidio en Masaryk fue un ataque directo.

En su mensaje detalló que los agresores escaparon en una motocicleta y que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía capitalina ya investigan el caso.

Tabe afirmó que su administración se mantiene en coordinación con las autoridades de seguridad para esclarecer el crimen y dar con los responsables.