¿Cuándo dejará de llover en CDMX y Edomex? Las lluvias disminuirán en este día

¿Cuándo disminuyen las lluvias?

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, explicó que para este jueves se prevén lluvias intensas en el Valle de México, sin embargo, éstas comienzan a ceder el viernes.

A partir del fin de semana ya se ve una mejora gradual en las condiciones meteorológicas Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN

Lluvias en el país

Lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

“Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano”, detalla el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Onda tropical con potencial de ciclón

La onda tropical núm. 22 se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; lo cual originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.