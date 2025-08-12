Hoy No Circula del 12 de agosto: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Este martes 12 de agosto de 2025 continúa aplicando el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida, vigente de 5:00 a 22:00 horas, busca reducir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Si utilizas tu automóvil de forma habitual, vale la pena confirmar si tu vehículo debe quedarse estacionado hoy para evitar sanciones.
En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, opera en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
Extensión a Toluca y Santiago Tianguistenco
Desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también funciona en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas áreas, la restricción aplica de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2, en el mismo horario que en el Valle de México. Las multas por incumplir empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.
Recomendaciones
Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren:
Consultar el calendario oficial del programa.
Revisar los reportes de calidad del aire.
Estar atentos a contingencias ambientales, ya que podrían modificar o ampliar las restricciones.