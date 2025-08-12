Hoy No Circula del 12 de agosto: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el calendario oficial , este martes tienen restricción los vehículos con:

Terminación de placa: 7 u 8

Engomado: rosa

Holograma: 1 o 2

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No, el Doble Hoy No Circula solo aplica cuando hay contingencia ambiental en el Valle de México. Por lo que este martes aplica la restricción normal.

Dónde aplica

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, opera en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Extensión a Toluca y Santiago Tianguistenco

Desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también funciona en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas áreas, la restricción aplica de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2, en el mismo horario que en el Valle de México. Las multas por incumplir empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones

Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren:

Consultar el calendario oficial del programa.

Revisar los reportes de calidad del aire.

Estar atentos a contingencias ambientales, ya que podrían modificar o ampliar las restricciones.