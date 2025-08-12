Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula del 12 de agosto: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

El programa aplica de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas, en las zonas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
mar 12 agosto 2025 03:15 AM
Hoy No Circula del 12 de agosto 2025: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula es implementado en la Ciudad de México y el Estado de México para reducir la contaminación del aire.

Este martes 12 de agosto de 2025 continúa aplicando el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida, vigente de 5:00 a 22:00 horas, busca reducir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Si utilizas tu automóvil de forma habitual, vale la pena confirmar si tu vehículo debe quedarse estacionado hoy para evitar sanciones.

Publicidad

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el calendario oficial , este martes tienen restricción los vehículos con:

Terminación de placa: 7 u 8

Engomado: rosa

Holograma: 1 o 2

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2.

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No, el Doble Hoy No Circula solo aplica cuando hay contingencia ambiental en el Valle de México. Por lo que este martes aplica la restricción normal.

Pasó la fiebre por los autos chinos en México-las ventas empiezan a bajar por esta razón
Empresas

La fiebre de los autos “made in China" en México muestra señales de enfriamiento

Dónde aplica

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, opera en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Extensión a Toluca y Santiago Tianguistenco

Desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también funciona en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas áreas, la restricción aplica de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2, en el mismo horario que en el Valle de México. Las multas por incumplir empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Hoy No Circula
CDMX

Estos autos pueden obtener hologramas Exento y 00 para librar el Hoy No Circula

Multas por incumplir

Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones

Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren:

Consultar el calendario oficial del programa.

Revisar los reportes de calidad del aire.

Estar atentos a contingencias ambientales, ya que podrían modificar o ampliar las restricciones.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad