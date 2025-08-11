El Sistema de Transporte Colectivo Metro es más que un medio de movilidad masivo, sino también es centro de comercios de comida y bacterias. Un estudio realizado por científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), detectó coliformes fecales en varios comercios, lo que representa una fuente potencial de infección alimentaria.
¿Comes cerca del Metro? IPN encuentra bacterias fecales en puestos de comida
Científicos del IPN estudian salsas en puestos de comida del Metro
Investigadores del Departamento de Morfología y del Departamento de Fisiología, ambas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, estudiaron muestras de las salsas de los locales y negocios de comida informal en un radio de 50 metros alrededor de 181 entradas de las estaciones del metro.
En cada estación, se recolectaron tres muestras de puestos diferentes.
Los especialistas acudieron a casi todas las estaciones del STC Metro disponibles, a excepción del tramo de Balderas a Observatorio de la Línea 1, debido a que el muestreo se realizó en agosto de 2023, cuando estaban cerradas por mantenimiento.
Cada salsa recolectada fue etiquetada y señalizada para posteriormente su análisis microbiológico en un laboratorio, siguiendo la recomendaciones de la NOM-112-SSA1-1994, norma oficial mexicana para los procedimientos de toma, manejo y transporte de muestras para su estudio.
Además, el también se apegó a los lineamientos de la guía internacional STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) para asegurar la calidad de la investigación.
Hay bacterias en todas las estaciones
Los resultados arrojaron que todas las muestras de las 181 estaciones del Metro presentaron una densidad bacteriana por encima del parámetro de la NOM-112-SSA1-1994.
Los análisis encontraron que las bacterias Enterobacter spp., Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp. y E. coli están en el 24.8% de los sitios totales de muestreo.
En cuanto a bacterias fecales, el estudio indicó que 5% de las muestras analizadas encontraron coliformes fecales.
Estas fueron las bacterias localizadas por estaciones:
Coliformes
Balbuena
Candelaria
Panteones
Revolución
Bellas Artes
Nativitas
Villa de Cortés
Universidad
Copilco
Miguel Ángel de Quevedo
División del Norte
Deportivo 18 de Marzo
Eduardo Molina
Instituto del Petróleo
Camarones
Atlalilco
Escuadrón 201
San Juan de Letrán
Lomas Estrella
Los Reyes
Santa Marta
San Lázaro
Impulsora
Múzquiz
E. Coli
Boulevard Puerto Aéreo
Cuatro Caminos
Colegio Militar
Viveros
Coyoacán
UAM 1
Insurgentes Sur
Ciudad Azteca
Tepito
Los científicos alertan que no hay marcos nacionales para la regulación de prácticas higiénicas que garanticen la calidad microbiológica en el comercio informal de vía pública. Además, mencionan que se estima que en México se presentan 23,000 casos anuales de enfermedades gastrointestinales de etiología bacteriana.
¿Qué son los coliformes fecales?
Son bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de las personas y otros animales, que al defecar, salen para buscar un lugar donde existan nutrientes para sobrevivir, según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
El Centro y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicaron que las bacterias coliformes no suelen causar enfermedades, sin embargo, su presencia se relaciona con varios patógenos como Salmonella, Shigella y Vibrio, causantes de gastroenteritis, disentería, tifoidea y cólera.
El bacilo Escherichia coli (E. coli) es causante de enfermedades diarreicas, además de otras enfermedades extraintestinales, como neumonía, bacteriemia e infecciones abdominales como la peritonitis bacteriana espontánea, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).
Recomendaciones de la Secretaría de Salud CDMX
Tras los resultados de la investigación del IPN, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que refuerza sus acciones de vigilancia y prevención sanitaria, en coordinación de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA).
Reportó que hizo 546 visitas de verificación sanitaria para evaluar las condiciones higiénicas de los alimentos, tanto en establecimientos fijos como en puestos de la vía pública. De ello, se realizó la suspensión de 26 puestos por irregularidades.
La Secretaría también realizó la capacitación de más de 23,000 personas sobre el manejo adecuado de alimentos.
La autoridad emitió las siguientes recomendaciones en caso de comer en la vía pública:
- Antes de comer, observa que los alimentos tengan buena apariencia y estén cubiertos, los utensilios y la ropa del personal deben verse limpios.
- Quien prepara los alimentos no debe tocar el dinero directamente con las manos que manipulan la comida. En su caso, debe usar guantes.
- Evita consumir comida cruda o semicruda (como ceviches o ensaladas).
- Evita alimentos que estén a temperatura ambiente o que lleven mucho tiempo expuestos.
- Las materias primas no deben estar en el suelo ni cerca de focos de contaminación.
- No debe haber presencia de moscas, cucarachas u otros animales.
- El agua utilizada para limpiar y preparar alimentos debe ser segura y estar almacenada correctamente.
- Lavarse las manos antes de comer. O en su lugar, usar gel antibacterial.