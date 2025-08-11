¿Comes cerca del Metro? IPN encuentra bacterias fecales en puestos de comida

Científicos del IPN estudian salsas en puestos de comida del Metro

Investigadores del Departamento de Morfología y del Departamento de Fisiología, ambas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, estudiaron muestras de las salsas de los locales y negocios de comida informal en un radio de 50 metros alrededor de 181 entradas de las estaciones del metro.

En cada estación, se recolectaron tres muestras de puestos diferentes.

Los especialistas acudieron a casi todas las estaciones del STC Metro disponibles, a excepción del tramo de Balderas a Observatorio de la Línea 1, debido a que el muestreo se realizó en agosto de 2023, cuando estaban cerradas por mantenimiento.

Cada salsa recolectada fue etiquetada y señalizada para posteriormente su análisis microbiológico en un laboratorio, siguiendo la recomendaciones de la NOM-112-SSA1-1994, norma oficial mexicana para los procedimientos de toma, manejo y transporte de muestras para su estudio.

Además, el también se apegó a los lineamientos de la guía internacional STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) para asegurar la calidad de la investigación.

Los científicos del IPN realizaron el estudio con la hipótesis de que los alimentos que se venden en puestos informales podrían tener microorganismos coliformes, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. (Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images/iStockphoto)

Hay bacterias en todas las estaciones

Los resultados arrojaron que todas las muestras de las 181 estaciones del Metro presentaron una densidad bacteriana por encima del parámetro de la NOM-112-SSA1-1994.

Los análisis encontraron que las bacterias Enterobacter spp., Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp. y E. coli están en el 24.8% de los sitios totales de muestreo.

En cuanto a bacterias fecales, el estudio indicó que 5% de las muestras analizadas encontraron coliformes fecales.

Estas fueron las bacterias localizadas por estaciones:

Coliformes

Balbuena

Candelaria

Panteones

Revolución

Bellas Artes

Nativitas

Villa de Cortés

Universidad

Copilco

Miguel Ángel de Quevedo

División del Norte

Deportivo 18 de Marzo

Eduardo Molina

Instituto del Petróleo

Camarones

Atlalilco

Escuadrón 201

San Juan de Letrán

Lomas Estrella

Los Reyes

Santa Marta

San Lázaro

Impulsora

Múzquiz

E. Coli

Boulevard Puerto Aéreo

Cuatro Caminos

Colegio Militar

Viveros

Coyoacán

UAM 1

Insurgentes Sur

Ciudad Azteca

Tepito

Los científicos alertan que no hay marcos nacionales para la regulación de prácticas higiénicas que garanticen la calidad microbiológica en el comercio informal de vía pública. Además, mencionan que se estima que en México se presentan 23,000 casos anuales de enfermedades gastrointestinales de etiología bacteriana.

¿Qué son los coliformes fecales?

Son bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de las personas y otros animales, que al defecar, salen para buscar un lugar donde existan nutrientes para sobrevivir, según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

El Centro y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicaron que las bacterias coliformes no suelen causar enfermedades, sin embargo, su presencia se relaciona con varios patógenos como Salmonella, Shigella y Vibrio, causantes de gastroenteritis, disentería, tifoidea y cólera.

El bacilo Escherichia coli (E. coli) es causante de enfermedades diarreicas, además de otras enfermedades extraintestinales, como neumonía, bacteriemia e infecciones abdominales como la peritonitis bacteriana espontánea, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).