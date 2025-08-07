Estos autos pueden obtener hologramas Exento y 00 para librar el Hoy No Circula

Cada mes, la dependencia publica los modelos y marcas que califican para estos distintivos, los cuales permiten a los conductores quedar exentos de restricciones como el programa Hoy No Circula, incluso los sábados.

Si estás interesado en obtener alguno de estos hologramas para circular sin limitaciones y desplazarte con mayor libertad por la ciudad, aquí te contamos los detalles clave.

Holograma "00"

El holograma 00 es un incentivo que exenta a ciertos vehículos nuevos de la verificación vehicular durante los primeros dos o hasta cuatro años, siempre que cumplan con altos estándares de eficiencia y bajas emisiones contaminantes.

La lista de modelos de combustión e híbridos elegibles se elabora y actualiza cada mes con base en datos proporcionados por los propios fabricantes e importadores, de acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Se trata de modelos de 2023 hacía adelante. La lista vigente para agosto puede consultarse en: https://verificacionvehicular.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Default .

Holograma "Exento"

A diferencia del holograma 00, el holograma Exento está destinado exclusivamente a vehículos eléctricos, ya que se considera que pueden circular todos los días sin restricciones debido a que no generan emisiones contaminantes.

Este listado se elabora y actualiza con base en la información que entrega la industria automotriz, en cumplimiento con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

La lista vigente para agosto puede consultarse en el siguiente enlace: https://verificacionvehicular.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos .

¿Cualquier vehículo puede obtener el holograma "0"?

Sí. Técnicamente, cualquier automóvil puede obtener el holograma 0 que también permite circular todos los días. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este reconocimiento debe otorgarse con base en los niveles de emisiones contaminantes del vehículo, no por su año de modelo.

Esta decisión se tomó luego de que propietarios de autos clásicos argumentaron que sus unidades estaban en buen estado y cumplían con los parámetros de emisiones, pero eran excluidas únicamente por su antigüedad.

Así, cualquier auto puede obtener el holograma 0, siempre que cumpla con criterios técnicos muy estrictos al momento de la verificación. Puedes consultarlos aquí: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/verificacion-vehicular .

Contar con un holograma 0, 00 o Exento no solo permite circular sin restricciones en la Ciudad de México y la Megalópolis, también representa un incentivo a favor de la movilidad limpia y eficiente.

Si estás por adquirir un vehículo o ya cuentas con uno que cumpla los requisitos, consultar las listas oficiales puede marcar la diferencia entre enfrentar limitaciones o disfrutar de mayor libertad al volante.