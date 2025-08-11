Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Cientos permanecen en AICM tras cancelación de vuelos por lluvias

Las atípicas lluvias del domingo provocaron que se suspendieran las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante varias horas.
lun 11 agosto 2025 07:54 PM
Nuevo Avión Mexicana
Los vuelos se suspendieron por la falta de visibilidad para los pilotos.

24 horas después de que las lluvias causaron que se suspendieran operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cientos de pasajeros aún esperan para saber sus nuevos horarios de vuelos.

De acuerdo con autoridades, 104 vuelos y 14,892 pasajeros fueron afectados, desviándose conforme a sus planes de vuelo, a los aeropuertos alternos.

Publicidad

A las 00:05 horas de este 11 de agosto, se reanudaron los vuelos en pistas del AICM, sin embargo, aún hay caos en las instalaciones.

Las operaciones se suspendieron por los reportes de escasa visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia.

alerta-lluvias-cdmx
CDMX

La alerta púrpura por lluvia en CDMX es la más riesgosa de todas: ¿qué significan por color?

El AICM señaló que con el fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa.

''La intensidad de la atípica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año''.

Autoridades dijeron que para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica, como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación equipos vactor y motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas, que posibilitaran la reanudación de las operaciones aéreas.

Personal de las aerolíneas ha solicitado a pasajeros que busquen en las páginas oficiales el estatus de sus respectivos vuelos.

Publicidad

Tags

Lluvias Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad