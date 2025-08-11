Cientos permanecen en AICM tras cancelación de vuelos por lluvias

A las 00:05 horas de este 11 de agosto, se reanudaron los vuelos en pistas del AICM, sin embargo, aún hay caos en las instalaciones.

Las operaciones se suspendieron por los reportes de escasa visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia.

El AICM señaló que con el fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa.

''La intensidad de la atípica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año''.

Autoridades dijeron que para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica, como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación equipos vactor y motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas, que posibilitaran la reanudación de las operaciones aéreas.

Personal de las aerolíneas ha solicitado a pasajeros que busquen en las páginas oficiales el estatus de sus respectivos vuelos.