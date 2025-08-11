“Cada día rompemos récord”: temporada de lluvias en CDMX será más intensa en los siguientes meses

“Cada día rompemos récord”, sostuvo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras las lluvias registradas este domingo que provocaron el cierre durante varias horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la suspensión del servicio en varias estaciones del Metro y 141 encharcamientos.
El centro de la Ciudad de México fue la zona más afectada al registrar un récord histórico de 84. 5 milímetros de lluvia de acuerdo con el pluviómetro ubicado en el Zócalo, mientras el máximo anterior eran 67 milímetros de precipitación en 1952, señaló Brugada.
La mandataria advirtió que aún se espera la etapa más intensa de la temporada de lluvias en la capital.