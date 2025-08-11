“Cada día rompemos récord”: temporada de lluvias en CDMX será más intensa en los siguientes meses

¿Otra vez se inundó la CDMX?

En este episodio, Mariel Ibarra conversa con expertos de la UNAM, la Ibero y el Colegio de Ingenieros sobre por qué siempre pasa en las mismas zonas… y por qué siempre afecta a los más pobres.



“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte, que generalmente es agosto y septiembre, y creo que septiembre es peor que agosto. Entre agosto y septiembre, históricamente, son los meses más difíciles, entonces tenemos que seguir haciendo un llamado a la población a estar muy pendiente de las alertas.

“Ante lluvias más fuertes, más intensas, Tlaloque Reforzado también se mejora y nos coordinamos más”, afirmó en conferencia de prensa este lunes.

Días antes la jefa de Gobierno anunció la inversión de más de 1,500 millones de pesos en la adquisición de equipo para dar respuesta a las lluvias.

José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), señaló que la noche de este domingo en el centro de la ciudad durante 20 minutos cayeron 50 milímetros de lluvia, lo que rebasa el diseño de cualquier infraestructura, sumado a problema de la obstrucción del sistema de drenaje por la basura.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el agua alcanzó un nivel de 50 milímetros, por ejemplo.

“Tlaloque Reforzado llega muy a tiempo porque estamos en la parte más crítica de la temporada de lluvias y eso ya se demostró el día de ayer.

“Estamos más preparados, tenemos más equipos distribuidos estratégicamente en todos los puntos que ya se conoce que son críticos”, dijo.