Lluvia en imágenes: CDMX y Edomex al borde del caos en avenidas y transporte por las inundaciones

El gobierno de la CDMX implementó el Plan Tlaloque en las zonas afectadas por las inundaciones. Además de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan a automovilistas que se encuentran varados.

Avenidas y calles afectadas

Entre los puntos que se encuentran afectados están los siguientes:

Calzada de la Viga

Avenida Río Churubusco en su cruce con Eje 1 Norte

Circuito Interior

#Tlaloque2025 l Luego de apoyar al conductor de un camión de carga que se encontraba en el bajopuente del #CircuitoInterior y la avenida #8, con apoyo de una grúa tipo #MAC de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC , se realizó el rescate de la unidad para colocarla… pic.twitter.com/7bllu86Wvu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

Rescatan a trailero que se quedó atrapado en bajopuente de Circuito Interior.

Zócalo y Catedral Metropolitana

🌧️💦 Ni la Catedral se salvó de la tormenta en la #CDMX.

La fuerte lluvia de esta tarde provocó encharcamientos dentro de la Catedral Metropolitana, sorprendiendo a turistas y feligreses.#LluviasCDMX #CatedralMetropolitana #Inundaciones pic.twitter.com/eV9WuaoEKQ — cronistanoticias (@cronistanotici1) August 11, 2025

Inundaciones en San Juan de Aragón. (Foto: X)

Estado del servicio en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre el tiempo de espera en las Líneas del Metro, entre las más afectadas ayer fueron la Línea 2 (en donde se registró un corto circuito), la Línea 4 y la Línea B.

Los tiempos de espera en la mañana de este lunes 11 de agosto a las 07:00 horas son de seis minutos en ocho Líneas, de siete minutos en la Línea 3 y de cinco minutos en dos Líneas.

Se reunudan operaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras la suspensión de vuelos la mañana de este lunes se reactivaron.

“Se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de cuatro horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa”, informó el AICM en un comunicado.

En el documento detalla que el sistema de drenajes colapsó, a pesar de que en algunos espacios se concluyeron trabajos de mantenimiento en 2024 y principios de 2025. En total, 14 vuelos y 14,892 pasajeros resultaron afectados.