CDMX

Lluvia en imágenes: CDMX y Edomex al borde del caos en avenidas y transporte por las inundaciones

El Valle de México resultó afectado con diversas colonias inundadas tras la intensa lluvia que se registró la tarde y noche del domingo.
lun 11 agosto 2025 08:20 AM
Las fuertes lluvias provocaron severos daños en as calles de la CDMX la noche del domingo.

La intensa lluvia que se registró la tarde noche del domingo 10 de agosto causa estragos la mañana de este lunes en calles y avenidas de la CDMX y el Estado de México. Las autoridades continúan con las labores de limpieza en varios puntos.

El gobierno de la CDMX implementó el Plan Tlaloque en las zonas afectadas por las inundaciones. Además de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan a automovilistas que se encuentran varados.

Avenidas y calles afectadas

Entre los puntos que se encuentran afectados están los siguientes:

Calzada de la Viga

Avenida Río Churubusco en su cruce con Eje 1 Norte

Circuito Interior

Rescatan a trailero que se quedó atrapado en bajopuente de Circuito Interior.

Zócalo y Catedral Metropolitana

san-juan-aragon-inundaciones.jpeg
Inundaciones en San Juan de Aragón.

CDMX

Inundaciones en oriente del Valle de México, por carencias y escasa planeación

Estado del servicio en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre el tiempo de espera en las Líneas del Metro, entre las más afectadas ayer fueron la Línea 2 (en donde se registró un corto circuito), la Línea 4 y la Línea B.

Los tiempos de espera en la mañana de este lunes 11 de agosto a las 07:00 horas son de seis minutos en ocho Líneas, de siete minutos en la Línea 3 y de cinco minutos en dos Líneas.

Se reunudan operaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras la suspensión de vuelos la mañana de este lunes se reactivaron.

“Se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de cuatro horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa”, informó el AICM en un comunicado.

En el documento detalla que el sistema de drenajes colapsó, a pesar de que en algunos espacios se concluyeron trabajos de mantenimiento en 2024 y principios de 2025. En total, 14 vuelos y 14,892 pasajeros resultaron afectados.

