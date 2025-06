Comisión de Búsqueda de personas en CDMX arrastra carencias, pendientes... y esta acéfala

Contrario a otros familiares, la hija buscadora asegura que, en su caso, el apoyo de la Comisión de Búsqueda ha sido vital, pues tiene acompañamiento para realizar labores de búsqueda en barrancas de Álvaro Obregón y entre otros sitios, además de recibir soporte emocional.

“La licenciada (Karla Rodríguez) que me ha acompañado ha tenido mucha empatía, me ha dado acompañamiento en las confrontas en el Incifo (Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses), no me ha dejado sola, tiene esa empatía hacia las personas que tenemos este duelo”, comparte Mari.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX cuenta con 56 trabajadores, de acuerdo con información presentada a la Comisión Nacional de Búsqueda. Muchas de las personas que atienden los casos de las familias lo hacen bajo contratos temporales como prestadores de servicios, por lo que es común la salida y entrada de personal.

La falta de coordinación, en especial con la Fiscalía General de Justicia capitalina; la carencia de información confiable sobre el número de personas desaparecidas y fallecidas sin identificar, así como la ausencia de planes de trabajo con objetivos precisos, son los principales obstáculos para la búsqueda de personas en la CDMX, considera Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).