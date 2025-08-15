Publicidad

CDMX

Sofocan incendio de fábrica en Iztacalco, CDMX

Reportan un incendio en la colonia Barrio Los Reyes, de la alcaldía Iztacalco de la CDMX. Servicios de emergencia ya trabajan en la zona.
vie 15 agosto 2025 05:44 PM
incendio-iztacalco-cdmx.jpg
El incendio está entre las vialidades Chimalpopoca y Av. del Recreo, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Este viernes se reportó un incendio en una bodega de ubicada en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. El equipo de Bomberos de la CDMX confirmó que ya extinguió la totalidad del fuego y terminaron con la remoción y enfriamiento.

Incendio en Iztacalco

Cerca de las 15:24 horas, el Cuerpo de Bomberos de la CDMX recibió un reporte de incendio en la colonia Barrio Los Reyes de Iztacalco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) informó que la emergencia está ubicada Chimalpopoca y Av. del Recreo.

El incendio fue en una bodega de peluches, según información de los Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Diferentes usuarios en redes sociales compartieron imágenes del incendio y la gran columna de humo gris que se extiende por el cielo, coordinados por la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

El Cuerpo de Bomberos, con apoyo de paramédicos del ERUM y policías de la SSC ayudaron a sofocar el incendio.

Alternativas Viales

Al momento se mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos de Av. del Recreo, entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente.

Como alternativa vial está la Av.Plutarco Elías Calles.

Información en desarrollo.

Ciudad de México Alcaldía Iztacalco Incendios Alcaldía Iztapalapa

