Incendio en Iztacalco

Cerca de las 15:24 horas, el Cuerpo de Bomberos de la CDMX recibió un reporte de incendio en la colonia Barrio Los Reyes de Iztacalco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) informó que la emergencia está ubicada Chimalpopoca y Av. del Recreo.

El incendio fue en una bodega de peluches, según información de los Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

#AlMomento Estamos atendiendo un incendio en una bodega, ubicada en calle Chimalpopoca y Avenida del Recreo, en la colonia Los Reyes, Alcaldía Iztacalco.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/F7Q8vbhM0T — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 15, 2025

Diferentes usuarios en redes sociales compartieron imágenes del incendio y la gran columna de humo gris que se extiende por el cielo, coordinados por la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

Continúa el apoyo de paramédicos del #ERUM y policías de la #SSC, para sofocar el incendio registrado esta tarde en @IztacalcoAl. pic.twitter.com/Vo5RT9yUh2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

El Cuerpo de Bomberos, con apoyo de paramédicos del ERUM y policías de la SSC ayudaron a sofocar el incendio.

Alternativas Viales

Al momento se mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos de Av. del Recreo, entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente.

Como alternativa vial está la Av.Plutarco Elías Calles.

Información en desarrollo.