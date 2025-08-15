Este viernes se reportó un incendio en una bodega de ubicada en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. El equipo de Bomberos de la CDMX confirmó que ya extinguió la totalidad del fuego y terminaron con la remoción y enfriamiento.
Sofocan incendio de fábrica en Iztacalco, CDMX
Incendio en Iztacalco
Cerca de las 15:24 horas, el Cuerpo de Bomberos de la CDMX recibió un reporte de incendio en la colonia Barrio Los Reyes de Iztacalco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) informó que la emergencia está ubicada Chimalpopoca y Av. del Recreo.
El incendio fue en una bodega de peluches, según información de los Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.
#AlMomento Estamos atendiendo un incendio en una bodega, ubicada en calle Chimalpopoca y Avenida del Recreo, en la colonia Los Reyes, Alcaldía Iztacalco.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/F7Q8vbhM0T— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 15, 2025
Diferentes usuarios en redes sociales compartieron imágenes del incendio y la gran columna de humo gris que se extiende por el cielo, coordinados por la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.
Continúa el apoyo de paramédicos del #ERUM y policías de la #SSC, para sofocar el incendio registrado esta tarde en @IztacalcoAl. pic.twitter.com/Vo5RT9yUh2— SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025
El Cuerpo de Bomberos, con apoyo de paramédicos del ERUM y policías de la SSC ayudaron a sofocar el incendio.
Alternativas Viales
Al momento se mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos de Av. del Recreo, entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente.
Como alternativa vial está la Av.Plutarco Elías Calles.
Información en desarrollo.