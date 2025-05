Con amparo, emplazan a emitir Ley de Cuidados en CDMX; "la omisión debe cesar"

“Solo somos mi mamá y yo, ella está 100% a mi cargo”, señala la activista Silvana Carranza, quien cumple con dos labores a la vez como casi dos millones de capitalinos: desempeñarse como profesional y cuidar de su familiar, una adulta mayor.

La integrante del Consejo Consultivo de la organización Pensando en México se siente dividida, pues al vivir lejos de su madre debe sacrificar tiempo de su trabajo e incluso el cuidado de sí misma ante una emergencia o simplemente para ayudarle en tareas esenciales.

Silvana Carranza inició en 2024 una batalla legal que ya rindió frutos: ganó un juicio de amparo que obliga al Congreso de la CDMX a emitir -a más tardar en un año- una Ley de Sistema de Cuidados para la capital. "Le fallaron a los más vulnerables", resolvió un tribunal.

“Lo que más apremio me da es el tiempo, no poder estar con mi madre en los momentos en los que me necesita”, cuenta Silvana, cuya organización es presidida por el político de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.