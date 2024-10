Consolidar el Sistema Público de Cuidados en CDMX, uno de los retos de Clara Brugada

“Es una parte importante contar en la ciudad con espacios para atender a personas que necesitan cuidados pero tenemos que ir más allá, el sistema no se puede quedar solo en 100 espacios en la ciudad. Tiene que ver con salud, con bienestar, con movilidad. Por ejemplo, no hay manera de acceder a una Utopía si no hay una forma de llegar para las personas cuidadoras y las personas que necesitan cuidados”, apunta.

El diputado considera necesario atender todo el entorno de las personas cuidadoras, lo cual incluye su capacitación, remuneración económica y acceso a atención psicológica.

Hablamos de cerca de tres millones de personas que necesitan cuidados y tres millones de personas que se dedican a esta actividad en la ciudad. Royfid Torres, diputado por MC en CDMX

No obstante ve una oportunidad de avance con Clara Brugada como jefa de Gobierno, al ser el Sistema de Cuidados uno de sus principales ejes de campaña.

“No contar con un sistema de cuidados sigue profundizando la desigualdad en la ciudad porque la mayor parte de quienes se dedican a esta actividad son mujeres”, señala Torres.