México no se preparó ante la llegada de Trump: diputado migrante

“Estamos pidiendo un protocolo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia para poder saber quiénes son los que están entrando. No es contra estas poblaciones, pero si nosotros no lo sabemos atender, ¿cómo vamos a darle seguridad a las y los capitalinos que ya radicaban en la Ciudad de México?", cuestiona.

“Así como hablo de lo malo, nos toca ver lo bueno: a muchos nos toca que hay un venezolano, hay un colombiano o de otras nacionalidades que manejan un taxi por aplicación y en sus países eran enfermeras, eran dentistas, eran arquitectos y hoy no pueden revalidar sus estudios en México. Necesitamos identificar para poder atender, si no hay una identificación como hoy no existe, pues entonces realmente se genera en un caos”.