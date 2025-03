Manola Zabalza, la economista que quiere hacer de la CDMX la capital de la “mentefactura”

Tiempo de mujeres jóvenes

Con 29 años, Manola Zabalza ha ocupado varios puestos estratégicos. Su carrera profesional la ha llevado tanto a desarrollar herramientas digitales para potenciar startups y emprendimientos como a ser un enlace entre empresas y gobierno.

Cuando Marcelo Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores, ella se desempeñó como coordinadora técnica de la oficina de la Cancillería. También lideró iniciativas de carácter internacional como Fassst Summit 2023 y México in Annecy (festival de cine de animación). Además fue suplente de la diputada morenista Maria Rosete en la 66 Legislatura.

Manola Zabalza Aldama es una economista mexicana. Desde el 5 de octubre de 2024 es la titular de la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de México.​​​ En sesión de fotos para Expansión en las oficinas de Expansión en Constituyentes. (Foto: Diego Alvarez Esquivel/Expansión)

Cuenta que llegó al gabinete de Brugada, gracias a que trabajó por mucho tiempo en temas de tecnología y de startups. Cuando colaboraba en un emprendimiento, participó en un evento con el sector de tecnología en el que estaba invitada la entonces candidata a la CDMX.

A Brugada le llamó la atención su exposición de nuevas soluciones para algunos problemas y después recibió una llamada para formar parte del equipo de la jefa de gobierno electa.

¿Qué implica ser una de las titulares más jóvenes de la Secretaría de Desarrollo y el gabinete capitalino?

Es un poco romper el status quo, las mujeres no participan en las decisiones económicas. De acuerdo con la OCDE, México es el último país teniendo más mujeres en los consejos de administración y las mujeres que logran romper ese techo de cristal, pues obviamente son mayores, entonces el tener una secretaria mujer y joven rompe contra todo el status quo que ha mantenido la élite económica de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los principales retos y áreas de oportunidad en la dependencia?

Creo que un reto muy, muy grande si es la parte de entrar a un sector tan masculino, doble, como la política que se está rompiendo por el sector económico. Entonces, pues sí me pasa mucho que voy a un evento y la gente me pregunta '¿dónde se sienta?' y yo soy la invitada. Si voy con algún compañero mío, pues obviamente se van a dirigir a él y no a mí. Esa parte de cómo ejercer autoridad sin masculinizarme, creo que es un reto importante, por suerte tengo grandes mentoras como la jefa (de gobierno) como en el gabinete de mujeres.

¿Es tiempo de mujeres… jóvenes?

Creo que sí es tiempo de mujeres jóvenes, por supuesto las mujeres jóvenes somos revolucionarias, somos fuentes de empleo, somos fuentes de innovación, tenemos grandes ejemplos de mujeres jóvenes que están teniendo un impacto a nivel nacional en algunos casos.

Obviamente hay barreras que todavía tenemos que seguir rompiendo y para eso estamos ahí y el hecho de que haya un gobierno paritario en género, pero también diverso en edades, pues va a ser muy enriquecedor.