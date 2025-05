“¡Dejen de matar!”, exige Arquidiócesis a sicarios tras ataque en CDMX

“Cuando hay sangre por medio no se va a dialogar. Nosotros mediamos. Ustedes que son periodistas saben muy bien la distinción del diálogo y la mediación. Y el lenguaje dice mucho y yo he dicho la palabra mediar. Pero con asesinos no se puede dialogar”, señaló en conferencia de prensa.

El religioso destacó que en la Iglesia “estamos en medio del pueblo y vamos a seguir en medio del pueblo”.

“A las personas que se dedican a matar, les hacemos un llamado para que paren ya estas estas matanzas injustas. Y si hay que ponerse de rodillas, para que dejen de matar, me pondré y nos pondremos los obispos de rodillas. Pero desde aquí les decimos: ¡Basta ya! ¡Dejen de matar! ¡Dejen a la población en paz!”, agregó ante medios de comunicación.

El padre Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, condenó que territorios de México se mantengan bajo la disputa de grupos criminales.

“La Iglesia por tener una estructura territorial sufre este riesgo de estar ahí, en los territorios que se disputan los grupos delictivos. Pero como Iglesia asumimos el riesgo de estar cercanos a las comunidades, de acompañar y de trabajar por construir la comunidad, por construir la familia, para que tengamos las bases que permitan recuperar la paz en el país”, destacó.

Al menos cuatro personas participaron en el ataque en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de la capital, los agresores escaparon a bordo de un vehículo hacia el Estado de México, luego de deshacerse de una motocicleta y otro auto que usaron para alejarse de la escena del crimen.

Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, dijo que aún no se tiene identificado un móvil sobre el crimen.

Aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación en el caso y que se trabajará con agentes de otras entidades para hallar a los atacantes.