El Gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez.



En el marco de estos hallazgos, fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón, que… — Martí Batres (@martibatres) April 10, 2024

Este pozo perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México es, junto con otros pozos de la zona, de los principales mecanismos de abastecimiento de agua potable a la alcaldía Benito Juárez y a las colonias Nápoles, Del Valle y Narvarte que en días pasados han reportado un olor que se asemeja al combustible.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo en el pozo Alfonso XIII, fue derivado de una denuncia ciudadana sobre un fuerte olor a combustible en el parque que colinda con las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Los uniformados arribaron al pozo para acordonar y resguardar la zona, en tanto personal del Sistema de Aguas y un conjunto de especialistas en química también se instalaron para extraer muestras de agua y realizar estudios.

El dispositivo en el pozo Alfonso XIII se da a unos días de que el propio jefe de gobierno, Martí Batres confirmara la contaminación del agua en Benito Juárez por una sustancia de la familia de los aceites o lubricantes, pero descartó que esta se haya originado en los pozos.

“Ya señalamos que esta problemática no se originó en el Cutzamala, no se originó en el Tanque de Santa Lucía, no se originó en los pozos que se encuentran en esta zona de Benito Juárez; entonces, el punto de origen está focalizado en una zona delimitada del poniente de la demarcación, de ahí viene esta problemática”, argumentó el pasado 8 de abril.