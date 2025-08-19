Trolebús Chalco-Santa Marta abrirá 3 nuevas estaciones: ¿cuáles son y cuándo ya funcionarán?

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó la fecha de apertura de tres nuevas estaciones del Trolebús Chalco-Santa Marta, que conecta el oriente de la capital con el Estado de México.
Aunque el sistema comenzó a operar el 18 de mayo, las estaciones intermedias aún no estaban disponibles debido a trabajos de construcción destinados a prevenir inundaciones en Chalco.
¿Cuándo abren las estaciones?
De acuerdo con información oficial, las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11 iniciarán operaciones el próximo domingo 24 de agosto.
A patir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Union de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11. pic.twitter.com/btIjVWJ3Kh
Aún continúan en construcción las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico. Estos puntos requieren trabajos adicionales para garantizar la seguridad e infraestructura frente a posibles inundaciones, por lo que su apertura se programará una vez concluidas las obras.
Mientras tanto, los pasajeros deberán utilizar las estaciones abiertas como puntos de acceso al servicio.
Horario y forma de pago
El Trolebús Chalco-Santa Marta opera de lunes a sábado de 04:30 a 00:30 horas, y los domingos de 05:00 a 00:00 horas.
La única forma de pago aceptada es la Tarjeta de Movilidad Integrada, que puede adquirirse y recargarse en las estaciones.
La importancia del Trolebús Chalco-Santa Marta
El Trolebús Chalco-Santa Marta se ha consolidado como un eje clave de movilidad en el oriente de la Ciudad de México y parte del Estado de México. Transporta a una demanda estimada de 120 mil usuarios diarios en su etapa inicial, con proyecciones de hasta 230 mil en su etapa de maduración.
Su ruta conecta a la población de Valle de Chalco Solidaridad, Chalco de Díaz Covarrubias, La Paz y la alcaldía Iztapalapa, integrándose con la Línea A del Metro, la Línea 2 del Cablebús y la Línea 10 del Trolebús Elevado.