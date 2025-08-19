Trolebús Chalco-Santa Marta abrirá 3 nuevas estaciones: ¿cuáles son y cuándo ya funcionarán?

Publicidad

CDMX

Trolebús Chalco-Santa Marta abrirá 3 nuevas estaciones; conoce la fecha

El Trolebús se integra con la Línea A del Metro, la Línea 2 del Cablebús y la Línea 10 del Trolebús Elevado.
mar 19 agosto 2025 03:29 PM
El Trolebús Chalco-Santa Marta abrirá tres nuevas estaciones este fin de semana.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó la fecha de apertura de tres nuevas estaciones del Trolebús Chalco-Santa Marta, que conecta el oriente de la capital con el Estado de México.

Aunque el sistema comenzó a operar el 18 de mayo, las estaciones intermedias aún no estaban disponibles debido a trabajos de construcción destinados a prevenir inundaciones en Chalco.

¿Cuándo abren las estaciones?

De acuerdo con información oficial, las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11 iniciarán operaciones el próximo domingo 24 de agosto.

Estaciones que aún permanecen cerradas

Aún continúan en construcción las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico. Estos puntos requieren trabajos adicionales para garantizar la seguridad e infraestructura frente a posibles inundaciones, por lo que su apertura se programará una vez concluidas las obras.

Mientras tanto, los pasajeros deberán utilizar las estaciones abiertas como puntos de acceso al servicio.

Estaciones Trolebús Chalco-Santa Mar
Horario y forma de pago

El Trolebús Chalco-Santa Marta opera de lunes a sábado de 04:30 a 00:30 horas, y los domingos de 05:00 a 00:00 horas.

La única forma de pago aceptada es la Tarjeta de Movilidad Integrada, que puede adquirirse y recargarse en las estaciones.

La importancia del Trolebús Chalco-Santa Marta

El Trolebús Chalco-Santa Marta se ha consolidado como un eje clave de movilidad en el oriente de la Ciudad de México y parte del Estado de México. Transporta a una demanda estimada de 120 mil usuarios diarios en su etapa inicial, con proyecciones de hasta 230 mil en su etapa de maduración.

Su ruta conecta a la población de Valle de Chalco Solidaridad, Chalco de Díaz Covarrubias, La Paz y la alcaldía Iztapalapa, integrándose con la Línea A del Metro, la Línea 2 del Cablebús y la Línea 10 del Trolebús Elevado.

Infraestructura

Entre sus ventajas destacan la conectividad multimodal, la ruta exclusiva en autopista que evita la invasión de carriles, y su operación 100% eléctrica, que reduce emisiones contaminantes y ruido.

Este sistema ofrece un transporte seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, mejorando la movilidad diaria y la calidad de vida de miles de personas en la zona oriente.

Ruta Troluebús Chalco
Ofrece conectividad multimodal, ruta exclusiva en autopista y operación 100% eléctrica, reduciendo emisiones y ruido.

