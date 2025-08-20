Si usas el coche todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 20 de agosto es momento de detenerte un instante y revisar si tu auto puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente y, si no lo respetas, las multas pueden ser muy costosas.
Hoy No Circula 20 de agosto: autos que descansan este miércoles en CDMX y Edomex
¿Qué autos no pueden circular este miércoles?
Según el calendario oficial , los vehículos que deben permanecer en casa son:
Autos con holograma 1 o 2
Engomado rojo
Placas con terminación 3 o 4
Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo guardado para evitar una sanción.
¿Quiénes sí pueden circular?
No todos los vehículos están restringidos. Pueden circular libremente:
Autos con holograma 0 o 00
Vehículos eléctricos o híbridos
Autos con holograma 1 o 2, pero que no tengan engomado rojo ni placas con terminación 3 o 4
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que el programa se mantiene con sus reglas habituales, sin medidas extraordinarias.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa restringe la circulación entre las 5:00 y 22:00 horas en:
Ciudad de México: las 16 alcaldías
Estado de México: 18 municipios conurbados, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, entre otros
Además, desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco. Aunque las restricciones ya rigen de lunes a sábado, las multas no se cobrarán hasta el 1 de enero de 2026, durante este periodo de adaptación.
¿Qué pasa si te multan?
No respetar las restricciones puede salir caro. La sanción económica va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, un golpe al bolsillo si no estás preparado.
Recomendaciones para evitar problemas
Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
Revisa diariamente el reporte de calidad del aire.
Ten en cuenta que las restricciones pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.
Antes de prender el motor, verifica si tu auto puede circular. Además de evitar una multa, estarás contribuyendo a mejorar la calidad del aire para todos.
Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también ayuda a reducir la contaminación y mejora la calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. La próxima vez que planees usar tu coche, revisa bien si puedes salir y toma decisiones responsables.