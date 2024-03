¿Quién es el sujeto que agredió durante la marcha del #8M en CDMX? Esto sabemos

Durante la marcha por el #8M, un hombre a bordo de una motocicleta roja, que intentaba conducir entre el contingente de mujeres que se manifestaban rumbo al Zócalo de la capital, se enfrentó a golpes en contra de las asistentes.

En uno de los videos se ve al joven de pie intentando subir a su motocicleta, mientras un par de las manifestantes sujetan el manubrio del vehículo y al sujeto para impedir que siga conduciendo entre el contingente, en la intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La motocicleta cae y el hombre empuja a una de las jóvenes que se manifestaba, para luego comenzar a lanzar puñetazos en contra de las mujeres a su alrededor. El sujeto vuelve a agredir a la primera joven –vestida con camiseta morada y un pañuelo en el cuello– a quien da un puñetazo en la cara, para después cargarla y arrojarla en el asfalto.

Las mujeres alrededor rodean al sujeto por lo cual queda oculto a la visión de la cámara, mientras tres mujeres proceden a pintar con aerosol la motocicleta.

Policías del agrupamiento Ateneas detuvieron al sujeto y lo escoltaron lejos del contingente para subirlo a una patrulla.

“Ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera, cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran”, dijo el sujeto a las policías.