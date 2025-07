Policía abate a exinstructor de gym que tomó como rehén a excompañero en Gustavo A. Madero

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como José Luis "N" ingresó al Centro Pastoral de Atención a la Juventud, dentro de la Iglesia San Jorge para confrontar a César Miguel “N encargado del gimnasio por su despido hace aproximadamente tres años, donde era instructor de varias disciplinas, entre ellas, crossfit.

Durante la discusión, el exinstructor sacó un arma de fuego y amenazó al responsable del lugar a quien mantuvo amagado por varios minutos. La llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) causó una mayor tensión entre las partes involucradas.

Para no ser detenido o que no hubiera represalias por el incidente, el agresor tomó como rehén al encargado del gimnasio, amenazando con privarle de la vida si los uniformados no se retiraban. Esta acción provocó una mayor movilización de los cuerpos especializados en manejo de crisis, así como de personal de distintas dependencias del Gobierno capitalino.

De acuerdo con el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, quien acudió al sitio, personal especializado ingresó al inmueble donde el agresor se atrincheró con la víctima e intentó entablar negociaciones.

Sin embargo, durante el intento de diálogo, el exinstructor disparó en contra uno de los negociadores. Ante la agresión, los uniformados repelieron el ataque y abatieron al agresor. En el operativo, un elemento de la Policía de Investigación de la división antisecuestros de la Fiscalía capitalina resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación e inició un procedimiento de análisis sobre el uso de la fuerza para este tipo de situaciones