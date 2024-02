Aspirantes al gobierno de la CDMX exponen diferencias por abasto de agua

Taboada respondió a las declaraciones del jefe de Gobierno, Martí Batres, quien ha calificado como una mentira que en los próximos meses la capital vivirá una crisis en materia de agua y ha señalado que es la oposición la que tiene "escasez de votos".

"Le digo al jefe de la campaña de Morena en la Ciudad de México una cosa: que le pregunte a la gente en Iztapalapa si es una fake news (...) o dos; a las escuelas que están regresando ahorita a los niños porque no hay agua, o que le pregunte a la gente cómo van con las pipas", dijo el exalcalde de Benito Juárez.

Durante el foro con The American Society of Mexico, Taboada aseguró que para resolver el problema del agua es necesario la colaboración con la iniciativa privada y fondos de inversión, pues "no hay presupuesto que alcance".

Agregó que se debe descartar la explotación de pozos como solución al problema de la escasez de agua en la ciudad y apostar por tratar el líquido para su aprovechamiento.

"Hay que dejar de pensar en los pozos, ese es el problema de este gobierno. El agua en la Ciudad de México no puede seguir siendo de un solo uso, ahí tenemos los mejores ejemplos del mundo, en zonas desérticas que trata hasta siete veces un litro de agua. Tenemos que darle esa viabilidad y ese futuro a la Ciudad de México", apuntó.

Santiago Taboada afirmó que en los últimos 27 años no se ha tenido una obra de gran calado en materia de agua, "esta crisis se la debemos a ellos". Responde además al jefe de Gobierno, Martí Bates, sobre su afirmación de la emergencia por escasez de agua como una fakenews. pic.twitter.com/F2nTFGdiie — Expansión Política (@ExpPolitica) February 21, 2024

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, definió la sequía en el Valle de México como "un problema gigantesco".

"Tenemos un problema gigantesco en materia de agua, no va a haber agua en los próximos meses en la Ciudad de México, le tenemos que entrar con seriedad.

"Los próximos meses van a ser los meses más difíciles en materia de agua que hayamos vivido en la historia", dijo.

Chertorivski subrayó la necesidad de la renovación de la infraestructura hidrica

"No podemos seguir perdiendo agua, perdemos casi la mitad de toda el agua", comentó.

El aspirante naranja indicó que, ante la falta de inversión y los efectos del cambio climático, se está en un momento crítico y se requieren al menos cinco años para avanzar en resolver el problema.

"Hemos sacado el doble del agua del acuífero de lo que proyectamos, 400 Estadios Azteca más de lo que proyectamos", sostuvo.