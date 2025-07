Ante el desafío, la Ciudad de México impulsa un plan en materia de movilidad que contempla obras de vialidad, adquisición de nuevas unidades, así como mejoras en iluminación, seguridad y regeneración urbana que colindan con el llamado “Coloso de Santa Úrsula”.

Expertos ven con buenos ojos la estrategia, no obstante, consideran que las acciones no deben limitarse a una respuesta coyuntural, ya que, si bien el evento atraerá inversiones y una importante derrama económica, las obras deben beneficiar a largo plazo a los habitantes de la ciudad y no solo a quienes asistan al Mundial.

“Si pensamos en una transformación estructural, yo creo que estas propuestas son positivas, pero que se quedan cortas para resolver los problemas que tienen los habitantes de la Ciudad de México,” afirma en entrevista, Alejandra Trejo Nieto, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

El plan de movilidad rumbo al Mundial 2026

México y la Ciudad de México serán, por tercera ocasión, sede de una Copa Mundial de Futbol. Entre los mundiales de 1970, 1986 y el que se celebrará en 2026 no solo pasaron 55 años, también un notable incremento en la densidad poblacional y en la estructura urbana.

Según registros del INEGI , en 1970 –fecha en que fue la primera Copa Mundial en México– la capital del país tenía 6.9 millones de habitantes, cifra que aumentó a 8.8 millones para 1986.

Para 2020, que fue el último censo registrado, la población ya rozaba los 10 millones de personas. Este crecimiento acelerado se tradujo en mayores niveles de congestión vial y saturación del transporte público.