El Tren Interurbano suma sobrecostos, accidentes y retrasos en la entrega

No solo han sido los retrasos, la obra ha presentado también otros inconvenientes, como aumento en el costo e incidentes que han cobrado la vida de una persona, así como irregularidades en el gasto.

‘El Insurgente’ triplica su costo

El Tren Interurbano se presentó en 2014 con un costo estimado de 38,608 millones de pesos, no obstante su costo se ha triplicado al alcanzar los 116,012 mdp para 2024, de acuerdo con el Proyecto de Inversión en Cartera reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Un análisis costo-beneficio de la obra citado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertaba que el Tren Interurbano dejaría de ser socialmente rentable si el costo aumentaba un 25%, una cifra que ya fue superada.

Daños en viviendas

Francisco Bonilla Rivera atiende la refaccionaria ‘Franco’, negocio de su familia desde hace 50 años en El Capulín, Álvaro Obregón. Uno de los frentes de obra del Interurbano se encuentra a solo unos pasos de su local, donde también se encuentra su vivienda, y como otros vecinos señala que su casa se ha visto afectada por la construcción del tren.

“Debido a la maquinaria pesada he tenido cuarteaduras en mi taller y en mi domicilio, las he ido arreglando como he podido porque aquí no se han vuelto a parar”, dice en entrevista con Expansión Política.

Más de un año atrás cuenta que personal de una aseguradora visitó su domicilio para registrar sus condiciones antes del inicio de los trabajos, sin embargo hasta el momento no ha tenido un seguimiento por parte de dicha aseguradora o algún funcionario del Gobierno capitalino.

Francisco Bonilla Rivera tiene una refaccionaria en la colonia El Capulín, de Álvaro Obregón, en la que afirma ha visto daños desde el inicio de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. (Fotos: Shelma Navarrete)

Además de estos daños, el cierre de las vialidades ha afectado la llegada de clientes y los vecinos han padecido cortes de agua y de energía eléctrica.

“Primero empezaron a cerrar el paso del agua y nos dejaban sin agua, tuvimos que cerrar la Avenida de las Torres para presionar al gobierno para que tomara cartas en el asunto. Tuvimos aparte cortes de luz, en el taller a mí me afecta porque necesito luz para probar las marchas, los aparatos, soldar, todo eso”, explica Francisco.