Fiscalía CDMX en impasse: elección de nuevo titular sin fecha clara

Esta situación también significa un golpe para Morena, pues de haberse ratificado a Godoy por cuatro años más se hubiera asegurado contar con una fiscal afín al partido si es que la morenista Clara Brugada resulta electa como jefa de Gobierno.

Ahora, al tener que elegirse una nueva persona fiscal y de dejarse hasta después de las elecciones, Morena junto a sus aliados del PT y PVEM dependen ganar en las urnas el próximo 2 de junio tres cuartas partes de los diputados y diputadas en el Congreso local para tener mayoría calificada, misma de la carecen hoy.

No obstante, el voto de dos diputadas priistas –Mónica Fernández y Wesly Chantal Jiménez– a favor de la ratificación de Godoy también deja ver división en la oposición dentro del Congreso: mientras el PRI ha advertido que serán expulsadas del partido, el coordinador del PAN, Federico Döring, las acusó de vender su voto.

“Los que no tenemos nada que nos amedrente aquí seguimos siendo oposición y no les vamos a fallar a las víctimas ni a los que votaron por nosotros. Por mí votaron para ser oposición, no para andarme prostituyendo por cargos públicos o por maletas de dinero”, aseguró el panista tras la votación.