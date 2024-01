Xóchitl Gálvez festeja primera derrota de Sheinbaum, caída de “fiscal carnal”

“Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado a los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer (ratificarse) amenazando: detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al PRI y no lo lograron porque estuvieron las agallas de votar.

“Balancearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar. Así se las gasta este gobierno este gobierno: amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene: lo que viene es una elección de Estado”, advirtió la senadora panista con licencia al pedir a los ciudadanos que no tengan miedo, que hay amenaza de que les van a quitar los programas sociales y eso es mentira.

“A mí el señor de Palacio Nacional no me da miedo y se lo digo desde aquí Andrés Manuel López Obrador así se meta con todo apoyar a su corcholata. Le voy a ganar, le voy a ganar. El que tiene miedo es él”.

Diálogo con productores agrícolas, pescadores y acuacultores en El Carrizo, Sinaloa. #MerecesMás https://t.co/Hd26WjkCLH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 8, 2024

Ante agricultores del estado, Gálvez insistió en que el gobierno federal tiene abandonada la seguridad, la salud, gastó de más en megaobras e incumplió con su promesa de reducir el precio de las gasolinas, compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora niega haber hecho.

Dijo que en Estados Unidos la gasolina está más barata porque aquí existe el impuesto Especial sobre Producción (IEPS) “y he tomado aquí la propuesta de que para los acuacultores, a los productores, a los pescadores se les apoye con ese impuesto”.

Gálvez estuvo acompañada del boxeador Jorge Arce “El Travieso” a quien pidió en el mitin explicar por qué denuncia que las gasolinas en México son más caras, aunque se prometió bajar sus precios.

Esto porque en X Arce subió un video en el que mostró que se fue de vacaciones a Estados Unidos y ahí llenó el tanque de gasolina de su camioneta con 1,445 pesos, pero al regresar a México, en Los Mochis, pagó casi mil pesos más, 2,349.

Ayer maneje de usa 🇺🇸 a México, llene el tanque con 85 dólares a 17 el dólar, son 1445 pesos, la misma camioneta la llene entrando a Los Mochis 2349 pesos, casi mil pesos de diferencia en un tanque, se fueron 5 años de gobierno y nunca bajo a 10 pesos la gasolina⛽️ nos mintieron pic.twitter.com/0OhdB5xe1G — Jorge Arce (@Eltraviesoarce5) January 7, 2024

“Dijeron que iban a bajar a 10 pesos la gasolina y yo sí me fijo mucho en eso y nos echaron mentira, así que échale ganas y si no nos unimos todo El Carrizo, les digo a los agricultores que están abandonados, tenemos que unirnos porque si no nos unimos con todo respeto nos va a cargar la chin…”, señaló el deportista.