Se agota plazo para instrumentos de planeación que definirán la CDMX a 20 años

Dichos foros han tenido cambios de sede, convocatorias con pocas horas de anticipación y el convocado el 12 de noviembre en Coyoacán fue cancelado ante protestas de ciudadanos.

“Le exigimos dictaminar en negativo el PGOT, regréselo a Martí Batres”, se leyó en uno de los carteles de los manifestantes dirigido al legislador, quien apenas el 14 de noviembre renunció al PRD.

Martí Batres ha dicho que hay diálogo con los pueblos originarios. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

“En lo que yo tomé la determinación es en ir al encuentro de los ciudadanos a que me den su opinión, su visión y la experiencia de algunas asociaciones para incorporarlo. (…) Nosotros no tenemos facultades de regresarlo, yo no tengo manera de decir porque es una decisión que tomó la Mesa Directiva, que mandató el Instituto (de Planeación)”, comentó Lobo a Expansión Política.

El primer proceso de consulta de los proyectos, dirigido por el Instituto de Planeación, tuvo señalamientos e incluso protestas durante su desarrollo desde julio de 2022 a enero de 2023, a tal grado que en Milpa Alta, donde habitantes se opusieron a la realización de la asamblea de consulta, queda excluida de la aplicación de ambos instrumentos.

El propio Instituto de Planeación se encuentra fragmentado: su primer titular Pablo Benlliure, renunció en febrero y nueve meses después aún no se nombra a una nueva persona en el cargo.

La inconformidad sigue, pues el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac ha reunido 17,000 firmas en contra de la aprobación de los dos instrumentos de planeación para presentar ante el Congreso local.