Desapariciones | Chocan datos del registro nacional y con el de la CDMX

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), advierte que en la capital sí se ha registrado un aumento en los casos de desaparición de personas.

“En la Ciudad de México en los últimos años se han registrado aumentos en el número de personas desaparecidas, particularmente a partir de la pandemia ha crecido”, dice a Expansión Política.

El especialista señala que existen problemas tanto en el registro nacional como en el registro de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

“Un grave problema que tenemos en los registros del RNPDNO es que son registros de tipo saldo. Supongamos que en el mes de enero se reportaron 10 personas desaparecidas pero se encontraron a dos, al final el registro no me va a decir que se encontraron dos sino solo que hay ocho personas desaparecidas.

“Existen evidencias, no solo en Ciudad de México sino en muchas entidades, que las personas que van a reportar una persona desaparecida muchas veces no son adecuadamente atendidas; es decir, se registra la desaparición pero no ocurre absolutamente nada”, explica.

Rivas sostiene que el problema con el choque en los registros de personas desaparecidas es que no se tiene una magnitud certera del problema, pero aún más importante, no hay una respuesta suficiente por parte de las autoridades a los casos.

“El problema no es la estadística sino lo que significa: que son personas que nadie está buscando, que son personas que no tienen un adecuado acceso a la justicia”, indica.