Juventud en riesgo: 153,000 jóvenes asesinados desde la "guerra contra el narco"

Estrategias fallidas

El 30% de la población en México es joven. De acuerdo con el censo de población del INEGI de 2020, 37.8 millones de personas tenían entre 12 y 29 años, de una población de 126 millones.

A pesar de ello, expertos consideran que la juventud ha sido abandonada por varios gobiernos al no generar oportunidades para ellos.

La administración de Andrés Manuel López Obrador lanzó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ha beneficiado a 2.6 millones de jóvenes que son capacitados para el trabajo a cambio de un apoyo mensual de 6,310 pesos.

El argumento del presidente es que al darle un ingreso a los jóvenes, se le quita la reserva de un ejército al crimen organizado, pero para los expertos este programa no ha arrojado resultados que confirmen que este objetivo se haya logrado.

“En teoría, está bien atender a los jóvenes, pero en la práctica, cuando revisamos el gasto presupuestal, no se ve que el dinero que se está metiendo a esos proyectos sea útil para cambiar el problema de violencia que tiene México, en realidad, se trata de programas clientelares”, sostiene Daniel Gómez-Tagle, experto en seguridad pública.

Desde hace 16 años, la juventud ha puesto a los muertos en este país, pues cada día son asesinados 26 jóvenes de entre 15 y 29 años. (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme)

Juan Carlos Piña asegura que una estrategia para atender a los jóvenes debe ser transversal: “El problema es la ausencia de políticas transversales es decir, no solamente centrarnos en el discurso de la seguridad pública del país, sino que también abordar seriamente la educación, el trabajo, las oportunidades y desde luego las causas las causas del fenómeno que deriven en un reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado ante la falta de oportunidades. El tema de la seguridad debe ser transversal, integral, debe abarcar políticas públicas desde una óptica preventiva, no invisibilizar las necesidades de los jóvenes, quienes pueden ser cooptados por el crimen”.

Ser joven en un país como México no es fácil. Ni la educación ni el empleo ni las condiciones de seguridad están dadas para desarrollarse con éxito hacia la adultez.

Héctor Hernández Bringas explica las dificultades que enfrentan los jóvenes mexicanos a través de estos datos: el 60% no tiene acceso a la educación, tres millones no estudian y no trabajan, y miles tienen empleo, pero con salarios precarios.

Para el catedrático de la UNAM, no es suficiente que los jóvenes tengan un empleo, sobre todo, si es precario, pues no los aleja de la tentación para incorporarse en actividades delictivas, ya que todo el tiempo los jóvenes están expuestos a bienes, comodidades y estilos de vida alejados de su realidad.

“[Esa exposición] genera, primero, frustración al no poder tener acceso a estos bienes, comodidades y dinero. Después de la frustración, hay malas decisiones, como enrolarse en actividades ilícitas que pueden dejar dinero rápido”, refiere el experto de la UNAM.

Así, siendo víctimas o victimarios, miles de jóvenes se han visto afectados por la violencia en México y en plena edad productiva no pudieron concluir su proyecto de vida.

NOTA DE EDITOR: Este reportaje fue actualizado para su publicación, fue parte del especial "Jóvenes: radiografía de una generación" que puede ser consultado aquí: https://expansion.mx/revista-digital-abril-2023