Regulación de la CDMX a hospedajes preocupa a anfitriones rumbo al Mundial 2026

“¿Qué implicaría eso? ¿Que si rebasamos desde ahorita las noches de hospedaje, nos inhabilitarían, y no estarían disponibles para el Mundial?”, cuestiona Sean Cázares, presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas.

la CDMX estima recibir más de cinco millones de turistas para el mundial de 2026 (Henry Romero/REUTERS)

En julio de 2025, después de las manifestaciones contra la gentrificación, el gobierno de la Ciudad de México presentó su Bando 1 para atender este fenómeno, que contempla 14 acciones que van desde la creación de vivienda asequible hasta la implementación de una Defensoría de Inquilinos y un programa de arraigo comunitario, pero que tendrían impacto durante el evento deportivo.

Incluso, el punto que más inquieta a los anfitriones de plataformas de hospedaje es la regulación de estancias cortas, una versión reforzada de la reforma a la Ley de Turismo publicada en octubre de 2024, que busca poner freno al arrendamiento temporal.

La medida advierte que en caso de rebasar el tope de ocupación de 182 noches, los anfitriones podrían ser inhabilitados hasta por un año.

La incertidumbre frente a grandes eventos

Ernesto, dueño y administrador de un departamento en la colonia Condesa desde hace más de cinco años, asegura que, en la víspera de un evento deportivo de gran magnitud como el Mundial de Futbol, la medida gubernamental no beneficia al sector turístico.

Explica que, meses antes, equipos logísticos de la FIFA, delegaciones de los países participantes y representantes de gobiernos nacionales e internacionales se concentrarán en la Ciudad de México. Ante ello, muchos anfitriones temen abrir sus calendarios con anticipación y agotar sus 182 noches antes del evento, o incluso llegar a 2026 con una inhabilitación impuesta por el gobierno.

“Ha pasado que en mayo o junio comienzan las reservas para la temporada de muertos y conciertos. Súmale las reservas de fines de semana de todo el año, voy a llegar al Mundial con mis días agotados y eso afecta los ingresos de mi familia”, señala.

En contraste, Rafael, dueño de un departamento en la colonia Roma, considera que el Mundial beneficiará a los anfitriones gracias a un posible aumento en las tarifas impulsado por la demanda. Sin embargo, advierte que, con las restricciones actuales, aunque podría recibir reservas para el evento, se vería limitado en otras temporadas de alta demanda.

“Lo preocupante es que ya no pueda yo rentar mi departamento la mitad de los días y eso equivale a que tenga yo que cerrar, o sea, no hay un negocio que funciones con la mitad de los días”, dice.

Ángel Torres, vocero del colectivo “Todos Somos Anfitriones”, considera que la Ciudad de México se convirtió desde hace varios años en un foco de atracción turística por la cantidad de eventos deportivos, culturales, sociales, religiosos, así como congresos internacionales.

“No solo es el Mundial, es la Fórmula 1, es la temporada de muertos, de grandes festivales musicales, la Navideña, somos esenciales para atender a otro sector que no pueden atender los hoteleros”, explica.

Bajo esas condiciones, los anfitriones coinciden que las reglas propuestas por el Gobierno los ponen en desventaja frente al sector hotelero, por ello más de 12,000 anfitriones agrupados en la “Red de Anfitriones de la CDMX” y otros 1,300 miembros de la asociación “Todos Somos Anfitriones” se han manifestado en contra de la medida.

Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la capital, señala que los diálogos sobre gentrificación son una oportunidad para recabar información y generar condiciones de equidad en el sector de la renta de estancias cortas a través de plataformas digitales, no de actuar en contra.

“No se trata de afectar el patrimonio de las familias, ni generar una política de cancelación de oportunidades para el crecimiento del turismo en la Ciudad”, asegura en entrevista para Expansión Política.