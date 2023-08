Desapariciones: para el gobierno se trata de contar; organizaciones piden buscar

“Es preocupante este nuevo censo; en Búscame, somos de la opinión que es una estrategia para disminuir los números, no digo que no haya casos en los que efectivamente no se haya notificado la aparición pero tampoco es responsabilidad de las víctimas”, plantea Grace Fernández, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México (BUSCAME) y hermana de Dan Jeremee.

La decisión de realizar un nuevo conteo de personas desaparecidas surgió porque, a decir del presidente de la República, se detectó que varias personas que están reportadas como no localizadas, en realidad ya están con sus familias.

“Un censo confiable, porque sí falta actualización, hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra a la persona, pero no se actualiza el padrón”, dijo en su conferencia del 9 de junio de 2023.

Uno de los elementos que permitió al gobierno detectar que hay personas con reporte de desaparecidos fue que algunas de ellas fueron vacunadas contra el covid-19; según datos del gobierno.

Familiares de personas desaparecidas acusan falta de capacitación y de sensibilidad de parte de quienes están levantando el nuevo censo.

“Llegan afirmando que nuestro familiar ya regresó y lo estamos ocultando. Eso es muy grave. Preocupa que sean servidores de la nación y no personal calificado para hacer este tipo de diligencias, porque lo que se está censando no es cuántos cuartos, cuántos focos, si tienes coches, si tienes bicicletas o si viajas en transporte público. Estás hablando de la integridad y la vida de una persona y llegan funcionarios sin capacitación y totalmente insensibilizados”, agrega Grace y asegura que así fue cuestionada la familia de uno de los integrantes del colectivo Búscame.

No es el único caso. La organización A dónde van los desaparecido s consignó que personal de la Comisión de Búsqueda de Durango se presentó en la casa de Miguel Armando desaparecido en 2012 en Reynosa, Tamaulipas para afirmar que el joven ya había sido localizado.

“Traemos el reporte de que ya fue vacunado...Es el reporte de que ya apareció”, relató su madre María Elena.