¿Quién es "Eme Malafe", el cantante que movilizó a miles de motonetas en CDMX?

La principal concentración tuvo lugar en la intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 3 Sur en la Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde los motociclistas se reunieron para ver y escuchar a Eme Malafé, quien interpretó algunas de sus canciones en el techo de un supermercado, sin embargo ante la falta de equipo de audio solo los asistentes cerca del improvisado escenario lograron escuchar.

La movilización nombrada ‘Todos Somos un Solo Barrio’ por el cantante generó tráfico e incluso la paralización de algunas de las principales vialidades de la ciudad, como Anillo Periférico, Eje Central, Calzada de la Viga, Avenida Circunvalación, Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao.

“Somos Un Solo Barrio no es un concierto, no es un evento, no es una marcha, no es una rodada; ‘Todos somos un solo barrio’ es una celebración, es una celebración de ser de este lado, de ser del barrio, de pertenecer aquí.

“El día de hoy les pido una tregua: hoy no quiero robos, hoy no quiero violencia, hoy no quiero armas”, dijo Eme Malafé a través de sus redes sociales al convocar a la concentración.

Esa noche acudieron 120,000 personas de acuerdo con el propio artista, no obstante autoridades del Gobierno capitalino reportaron la asistencia de 15,000 personas en 10,000 motocicletas aproximadamente.

Ante esta rodada, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que se trata de "una forma de movilidad" y afirmó que no se registraron incidentes.

“Hubo un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para verificar que no hubiera ningún hecho que estuviera fuera de la ley y no tuviera consecuencias mayores”, dijo al ser cuestionado en conferencia de prensa este lunes.