Peso Pluma, el cantante de "tumbados" que se coló en la vida política del país

Es así que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Samuel García, gobernador de Nuevo León y Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, han hablado ya de este polémico cantante de corridos tumbados, los cuales se caracterizan por tener letras en las que se hace alusión a la violencia, al sexo y al consumo de drogas.

Guadiana promete concierto de Peso Pluma

En medio de la contienda electoral por la gubernatura de Coahuila que se llevará a cabo el próximo 4 d junio, Armando Guadiana, candidato de Morena, ha tomado como parte de sus promesas de campaña, llevar a Peso Pluma si gana gubernatura.

"Si el PRI se va, jóvenes, por mi sobrero que Peso Pluma vendrá", prometió Guadiana a los jóvenes al terminar su mensaje final en el segundo debate entre los candidatos para la gubernatura del estado, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, que se llevó a cabo el pasado 1 de enero.

Incluso en redes sociales, el político ha reiterado la propuesta que de ganar la contienda electoral “Peso Pluma vendrá”.

Y Samuel García también lo busca

Recientemente, Samuel García, gobernador emecista de Nuevo León, también saltó a la polémica luego de que compartió en sus redes una foto al lado del cantante Peso Pluma durante la pelea de box entre Canelo Álvarez contra John Ryder, que se llevó a cabo este sábado en Guadalajara, Jalisco.

El gobernador compartió así una foto y un pequeño video en el que se cómo se acerca a saludar al cantante de los populares “corridos tumbados”.

¿Lo traemos a Nuevo León?, es la pregunta que acompañó la fotografía que el gobernador compartió en redes.

Ella baila sola jejejej @ElPesoPluma Doble P

¿Lo traemos a Nuevo León? pic.twitter.com/9X4oLfu8TV — Samuel García (@samuel_garcias) May 7, 2023

Ella baila sola dedicada a Sheinbaum

A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también aspira a ser candidata presidencial en 2024, también se le ha relacionado con Peso Pluma, esto luego de que en redes sociales se viralizó una adaptación de la canción "Ella baila sola", de Eslabon Armado y Peso Pluma, con una letra que la promueve de cara a la contienda presidencial.

Estreno Claudia Sheinbaum ft. Peso Pluma 😍



🎵

¿Compa que le parece la Claudia

la que anda luchando con AMLO y la 4T?



Ella, Ella sabe que es muy fuerte

y que todos la respetan porque sabe trabajar

Me acerco convencid@ a su proyecto

para continuar con la transformación de 🇲🇽

🎵 pic.twitter.com/QRyUgD3L19 — Shion (@ChicShion) May 2, 2023

Al respecto, la morenista expresó el pasado 3 de mayo que aunque el intérprete jalisciense “es muy bueno”, ella se deslindaba de dicha composición.

“No. Lo vi en el twitter, estaba viendo la red social y vi. La verdad es muy bueno Peso Pluma, más allá del… es un grupo, la verdad, que yo no lo conocía, creo que lo conocí hace como una semana –¿verdad?– apenas, la fusión musical es algo muy especial. Y pues nada, me sorprendí ahí por lo que salió en las redes”, dijo.

Al ser cuestionada sobre las críticas a este intérprete porque en sus letras hace apología del delito, la morenista respondió deslindándose.

“No, bueno. No la hice yo. No hice yo ni la canción y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música”, dijo.