"Diputado migrante": una figura atrapada entre avances y dudas sobre su utilidad

La ex candidata a diputación migrante Veronica Puente Vera –quien quedó en segundo lugar con casi 2 mil votos–, se dijo insatisfecha con el trabajo realizado no solo por el panista Raúl Torres, sino por todo el congreso de la Ciudad de México, por no haber establecido reglas más claras para la función de esta figura.

“Dejaron la figura del diputado migrante peor de como se había planteado desde un inicio, si hubo un reclamo de mi parte para diputados de Morena porque carecen de conocimiento y no se hizo nada para que este diputado legisle desde el extranjero”, resaltó.

Raúl Torres se dijo satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, sin embargo, anunció que buscará lo que resta de la actual legislatura, gestionar la modalidad híbrida, para que así como se pueda sesionar en el recinto de Donceles y Allende, también se pueda realizar desde el exterior vía videoconferencia.

Te puede interesar: Raúl Torres

Además, dijo que para esta figura se requiere una partida especial de recursos y viáticos para acudir a algunos países para reunirse con la comunidad chilanga por lo menos un par de veces al año.